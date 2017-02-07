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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 14:43

18+ Осужден мужчина, зарезавший будущую тещу под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Сосновского района (Челябинская область) получил срок в колонии строгого режима за убийство своей будущей тещи, находившейся в состоянии беспомощности, – пожилая женщина-инвалид считала, что мужчина не подходит ее дочери, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в мае 2016 года в поселке Новоказанцево. Местный житель остался наедине с будущей тещей в квартире своей возлюбленной. Прикованная к постели пенсионерка считала, что 28-летний парень не лучшая партия для ее дочери, поэтому часто высказывала ему свои претензии. В этот раз мужчина выпил, и нравоучения вывели его из себя.

Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил 68-летнюю женщину-инвалида в шею. От ранений она скончалась на месте. Труп матери обнаружила вернувшаяся домой девушка. Она выгнала сожителя и вызвала полицию. Следователи квалифицировали действия мужчины по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Он признал свою вину частично, считая, что пенсионерка могла защититься от него. Уголовное дело довел до суда Сосновский межрайонный СО СУ СКР по региону. 

«Государственным обвинителем были представлены доказательства, в том числе допрос лечащего врача потерпевшей. Она пояснила в суде, что ее пациентка могла себя обслуживать только частично, нуждалась в постоянной посторонней помощи, не могла приготовить поесть, помыться, постирать, переодеться, ее нельзя было оставить одну, передвигалась с помощью ходунков и стульев. Оказать сопротивление и защитить себя пенсионерка не могла, а прием врача происходил у них в квартире, из которой потерпевшая не выходила. Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном», – рассказал прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Челябинской области Руслан Тимшин.

По данным пресс-службы Челябинского областного суда, мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на год.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, инвалид, теща, новости сосновского района
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