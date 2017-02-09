Осужден челябинец, похитивший 9-летнего мальчика на ЧМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец похитил девятилетнего мальчика с улицы и около полутора часов удерживал в своей квартире – мужчину приговорили к колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2016 года у дома по улице Павелецкая. Незнакомец схватил на улице школьника и, закрыв ему рот рукой, притащил к себе в квартиру, расположенную на первом этаже. Злоумышленник сказал ребенку: «Убегать от меня не нужно, я все равно тебя снова поймаю. А если расскажешь об этом родителям, то я позову друзей, которые убьют тебя и твоих родителей».

Усадив мальчика на табурет и сняв с него верхнюю одежду, мужчина разговаривал по телефону и ходил из комнаты в комнату. Затем похититель зашел в ванную, и ребенок открыл дверь и выбежал из квартиры. Добравшись до дома, школьник обо всем рассказал родителям. Те сразу вызвали полицию. Злоумышленника нашли и задержали.

«Мужчина вину не признал, пояснив, что впервые видит мальчика. Однако эксперты в ходе осмотра кухни обнаружили отпечатки пальцев ребенка. Эксперт-психолог, в свою очередь, сделал вывод, что мальчик не склонен к фантазиям», – рассказала официальный надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Мужчина признан виновным по пунктам «в, д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Суд назначил ему наказание в виде шести лет в колонии строгого режима.