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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 17:10

Основателя финансовой пирамиды на 130 млн будут судить в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет учредитель потребительского кооператива, похитивший свыше 132 млн рублей у жителей Южного и Среднего Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, учредитель потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит» в 2011-2016 годах привлекал денежные средства пайщиков по принципу финансовой пирамиды. За время работы обвиняемый похитил более 132 млн рублей у 481 жителя Челябинской и Свердловской областей.

«После этого обвиняемый легализовал похищенные денежные средства путем оформления фиктивных договоров займа на лиц, находящиеся с ним в родственных и дружеских отношениях, оплаты ежемесячных лизинговых платежей на автомобили люксовых брендов, оплаты по кредитам и приобретения другого имущества. Всего злоумышленник совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами на сумму около 46 млн рублей», – уточнили в ГП, добавив, что основная часть потерпевших по уголовному делу – граждане преклонного возраста, пенсионеры.

Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления).

В ходе следствия наложены аресты на имущество, добытое преступным путем на сумму около 5 млн рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение, для рассмотрения по существу дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города.

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Теги: мошенничество, обман пенсионеров, финансовая пирамида, новости магнитогорска, кредитно-потребительский кооператив
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