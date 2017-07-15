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Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 08:18

ВНИМАНИЕ. Опасный для здоровья смог накроет 5 южноуральских городов, включая Челябинск


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, объявлено в пяти городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Опасный для здоровья смог может наблюдаться в Челябинске, Аше, Карабаше, Златоусте и Коркино до 19.00 субботы, 15 июля.

По данным регионального управления МЧС, НМУ первой степени опасности в перечисленных городах обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

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Теги: нму, экология, смог, новости златоуста, новости карабаша, новости аши, новости челябинска, новости коркино
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