ВНИМАНИЕ. Опасный для здоровья смог накроет 5 южноуральских городов, включая Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов, объявлено в пяти городах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Опасный для здоровья смог может наблюдаться в Челябинске, Аше, Карабаше, Златоусте и Коркино до 19.00 субботы, 15 июля.

По данным регионального управления МЧС, НМУ первой степени опасности в перечисленных городах обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и инверсией.

Инверсия температуры препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.