Чт, 16.03.2017, 13:33 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 13:12

18+ «Он должен быть в раю»: женщину, зарезавшую 6-летнего сына под Пластом, отправили в психбольницу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница села Степное (Пластовский район, Челябинская область) отправится в психбольницу за убийство своего шестилетнего сына – медики признали 40-летнюю женщину невменяемой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пластский городской суд освободил от уголовной ответственности 40-летнюю жительницу Степного. Установлено, что убившая своего шестилетнего сына мать является невменяемой. На момент преступления она находилась в состоянии тяжелого хронического психического расстройства.

«Женщине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, преступление было совершено в марте 2016 года. Жительница Степного нанесла своему шестилетнему сыну множество ударов кухонным ножом, затем уложила труп на диван и подожгла. Тушить пожар прибежали соседи. На допросе женщина призналась, что слышала голоса, которые сказали ей, что «ребенок должен быть в раю». Расследованием дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) занимался СО по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области.

Ранее семья не привлекала внимания правоохранительных органов. Подозреваемая успела воспитать двух дочерей. Работала уборщицей. Муж проживал отдельно.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: убийство ребенка, новости пласта, суды челябинской области, мать и сын
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:05
Прокуратура требует 5 млн с жителя Брединского района, устроившего лесной пожар
сегодня, 12:28
Ежи Федот и Фекла пообещали южноуральцам теплое лето
сегодня, 11:34
ВНИМАНИЕ. В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
сегодня, 11:03
В центре Челябинска закрыли казино
сегодня, 10:42
Челябинец, во сне отпиливший руку собутыльнику, получил условный срок
сегодня, 09:59
Осуждены грабители, связавшие пенсионерку в Октябрьском районе
вчера, 21:51
«Металлург» вышел в финал Восточной конференции
вчера, 20:22
Полиция: Мать плачущего ребенка на ЧМЗ была в квартире, но крепко спала
вчера, 18:56
Варганист из Челябинска рассказал, как музыка может избавить от вредных привычек
вчера, 18:34
Полиция начала прочесывать ЧМЗ в поисках плачущего ребенка
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость