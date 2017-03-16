18+ «Он должен быть в раю»: женщину, зарезавшую 6-летнего сына под Пластом, отправили в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница села Степное (Пластовский район, Челябинская область) отправится в психбольницу за убийство своего шестилетнего сына – медики признали 40-летнюю женщину невменяемой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пластский городской суд освободил от уголовной ответственности 40-летнюю жительницу Степного. Установлено, что убившая своего шестилетнего сына мать является невменяемой. На момент преступления она находилась в состоянии тяжелого хронического психического расстройства.

«Женщине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, преступление было совершено в марте 2016 года. Жительница Степного нанесла своему шестилетнему сыну множество ударов кухонным ножом, затем уложила труп на диван и подожгла. Тушить пожар прибежали соседи. На допросе женщина призналась, что слышала голоса, которые сказали ей, что «ребенок должен быть в раю». Расследованием дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) занимался СО по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области.

Ранее семья не привлекала внимания правоохранительных органов. Подозреваемая успела воспитать двух дочерей. Работала уборщицей. Муж проживал отдельно.

Ольга Плеханова