Около 300 литров контрафактной «незамерзайки» изъято в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Красноармейском районе (Челябинская область) накрыли нелегальный цех по производству контрафактной незамерзающей жидкости для стеклоомывателей – в ходе спецоперации с участием СОБР Управления Росгвардии и более 290 тыс. литров «незамерзайки», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В ходе осмотра нелегального цеха и прилегающей территории изъята конвейерная линия по розливу продукции и более 290 тыс. литров омывающей жидкости, образцы которой направлены на экспертизу. Установлено, что в данной готовой продукции содержится 20% метилового спирта, который запрещен для использования в омывающих жидкостях на территории РФ в связи с высокой токсичностью», – говорится в сообщении полиции.

Собранные материалы направлены в следственные органы для решения о возбуждении дела по части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Метанол или метиловый спирт – бесцветная ядовитая жидкость с запахом алкоголя, хорошо растворимая в воде. В быту метанол используется в качестве растворителя, основы для антифризов, топлива и октановой добавки к бензину. Метиловый спирт является одним из опаснейших ядов, отравление может произойти в результате использования продукции, содержащей метанол. Испарения жидкостей для омывания стекол содержат в себе атомы спирта, которые, попадая в организм, накапливаются и вызывают патологические изменения.

Первые симптомы отравления могут возникнуть через несколько часов. При отравлении в первую очередь страдает центральная нервная система: чрезмерная чувствительность к свету (светобоязнь), расширение зрачков, головная боль, головокружение и ухудшение общего самочувствия, снижение чувствительности, помутнение сознания. Главная опасность паров метилового спирта заключается в его способности накапливаться в организме. Нарастание патологического процесса может ввести человека в коматозное состояние из-за отека мозга.