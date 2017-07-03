Около 25 млн похищено при реконструкции Уральского учебно-спасательного центра МЧС в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту хищения 24,9 млн рублей при реконструкции объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Главной военной прокуратуры, фигурантами дела являются генеральный директор ООО «РусЛайн М» и бывший главный инженер ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России».

«Они изготовили фиктивные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту на реконструкцию объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС, на основании которых на счет подрядчика необоснованно перечислены и похищены 24,9 млн рублей», – говорится в сообщении.

Следственным управлением МВД по Озерску возбуждено и расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Принимаются меры к взысканию ущерба с недобросовестного подрядчика, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ранее сообщалось о хищении более 7 млн при ремонте войсковой части в Новогорном. Прокуратура Челябинской области сообщала, что к мошенничеству причастны упомянутые компании.