Около 170 дворов облагородят в Челябинске по программе «Городская среда»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартовали работы по благоустройству в рамках партийного проекта «Городская среда» – всего планируется обустроить 166 придомовых территорий областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, партийный проект «Городская среда» стартовал в начале 2017 года. Челябинская область получила на благоустройство дворов и общественных пространств более 1 млрд 300 тыс., их них более 377 млн – для Челябинска. Все деньги уже направлены на выполнение наказов жителей по благоустройству территорий. В 2017 году в рамках проекта в области планируется отремонтировать порядка 1 тыс. дворов, в городе – 166. Проект рассчитан до 2022 года.

Сейчас работы по проекту вошли в активную стадию по всему региону. Благоустройство, кроме Челябинска, активно идет в Южноуральске, Чесме, Троицке, Кыштыме, Еманжелинске, Аргаяшском и Увельском районах. В других территориях области завершаются конкурсные процедуры.

В числе лидеров по благоустройству – дворы домов 18, 20, 22, 24 по улице Образцова (Центральный район). Здесь жители вместе с управляющей компанией спроектировали будущие дворы – планируется организовать детские и спортивные площадки, парковки, асфальтированные дорожки, скамейки, песочницы, карусели и многое другое. По отзывам жильцов, с управляющей компанией в рамках проекта идет конструктивный диалог. Каждый проект дорабатывается с учетом мнения граждан.

«Наши дворы попали в программу, а обсуждения проекта начались в марте 2017 года. Нам предлагали конкретные программы благоустройства, а мы вносили в них коррективы. Например, изначально в одном из дворов предлагали сделать две парковки по краям, а все середине спортивную площадку, однако жильцы решили, что лучше сделать парковку только с одной стороны, чтобы избежать большого числа машин и сохранить деревья. Работы в наших дворах должны завершиться к 1 сентября», – рассказал старший по дому 22 Евгений Дедунов. По его словам, рабочие трудятся с утра до вечера, в том числе в выходные дни.

Отметим, что данное благоустройство не совсем бесплатное. Оно реализуется на условиях софинансирования с жителями – в размере 7 рублей с квадратного метра каждой квартиры.

Также активные работы ведутся на улице Агалакова в Ленинском районе. Во дворах домов 33 и 35 ведется подготовка к укладке асфальта, расчистка участков для будущих детских и спортивных площадок. Всего в районе будет отремонтировано 17 дворов на 47 млн рублей. Еще 32 млн по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» выделено на благоустройство пруда Девичьи слезы. Вокруг планируется создать набережную, велодорожки и дорожки для пешеходов, сделать освещение, сам водоем – очистить, а возможно, и установить на нем фонтан.