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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 19:00

Огонь, наковальня и хорошее настроение. Челябинский кузнец – о кованом байке и сохранении истоков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Профессия кузнеца существует с глубокой древности и несмотря на современные технологии оказалась востребована даже в XXI веке. Кузнец и байкер из Челябинска Вадим Молчанов рассказал Агентству новостей «Доступ» как из металла рождаются произведения искусства и почему кузница – это основа всего.

ЖУТКО ОТБИВАЛ ПАЛЬЦЫ, НО МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ НРАВИЛОСЬ

- Как Вы начали заниматься кузнечным ремеслом?

- Когда я был маленьким ребенком, то помогал отцу строить дом – выравнивал гвозди на железной рельсе, жутко отбивал пальцы, но мне это очень нравилось. Это был первый шаг к кузнечному делу. Когда я пришел из армии, то стал заниматься этим профессионально.

В Ростовской области, где я жил, мне попались кузнецы, цыгане по национальности, и я начал учиться у них. Дальше совершенствовался с помощью различных пособий. Начинал я с простых элементов для окон, решеток и ворот. Сегодня у меня есть собственная кузница, где я работаю в компании своего коллеги.

- Какие изделия в вашем ассортименте?

- Делаем металлоконструкции, сувениры, мебель и интерьер. Хотелось бы иметь дома побольше кованых вещей, но они всегда расходятся на подарки друзьям.

- Вы принимаете участие в фестивалях кузнечного дела?

- Да. Последний раз был на фестивале в поселке Пороги (Саткинский район) 3-4 июля 2016 года. Тогда мне довелось забрать все три награды – за домашнее задание, работу во время фестиваля – выковал розу – и кузнечный костюм.

«МИРНОЕ» ЖЕЛЕЗО И КОВАНЫЙ БАЙК

- Занимаетесь ли изготовлением оружия?

- Стали для оружейных изделий идут определенного качества, однако мы их не изготавливаем, потому что занимаемся преимущественно художественной ковкой. Лично я пробовал делать оружие, получилось все довольно успешно, однако большого интереса это направление у меня не вызвало. Моя срочная служба в армии проходила на Кавказе в 1995-1996 годах, я хорошо знаю, что такое оружие, в том числе, холодное, мне даже довелось пользоваться им по назначению, поэтому значительно больше нравится «мирное» железо.

- Какие самые необычные работы приходилось выполнять?

- Кроме всего прочего, я байкер и уже пробовал сделать кованый мотоцикл. Основой стал штатный транспорт, на котором все ломкие или уязвимые к падению детали я заменил на красивые кованые элементы. Таким образом, получился, скорее, тюнинг. Но создание полностью кованого байка, не считая колес и двигателя, это вопрос будущего.

- Как давно Вы стали байкером?

- Примерно с 1990 года. Увлекся мотоциклами я еще в подростковом возрасте, потому что в сельском хозяйстве мототехника использовалась довольно активно. Сейчас, к сожалению, у меня нет мотоцикла, потому что пришлось его продать, чтобы организовать собственную кузницу. Любимая модель – Yamaha Virago 1100.

- Чем вас привлекает жизнь байкера?

- Такой образ жизни позволяет не быть частью серого общества.

ОГОНЬ, НАКОВАЛЬНЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

- Сейчас есть автоматизированные станки. Нужны ли современному миру кузнецы?

- Отвечая на этот вопрос, можно вспомнить ситуацию с современными и ретроавтомобилями. Сначала люди пытались успеть за прогрессивной техникой, а потом стали реставрировать ретромашины. То же самое происходит с кузнечным делом: появились станки, которые выпускали однообразные изделия, однако люди снова обратились к ручной ковке, потому что она позволяет сделать нечто индивидуальное. Думаю, профессия кузнеца до конца света просуществует.

- Какие современные технологии Вы используете в работе?

- Из современных технологий мы себе позволили только сварочные аппараты и болгарки, все остальное выдержано в духе старого доброго кузнечного мастерства – огонь, наковальня, физическая сила и хорошее настроение. Рабочий инструмент – несколько видов молотков разного веса и формы, которые иногда приходится изготавливать специально под определенный заказ.

КУЗНИЦА – ЭТО ОСНОВА ВСЕГО

- Как Вы настраиваетесь на создание очередного изделия?

- Как в любой художественной работе, вдохновение необходимо, и очень мешают внешние факторы или плохое настроение. Чтобы настроиться на работу, летом я могу проехаться на мотоцикле и посмотреть красивые места. Вдохновляет также общение с хорошими людьми. Неплохо стимулирует, если обращаются за созданием подарка, который должен соответствовать личности человека. Также мне помогает тяжелая музыка.

- Как расслабляетесь после трудового дня?

- Помогает отвлечься более легкая кропотливая работа. Например, я занимаюсь пошивом различных вещей из кожи для байкеров или участников исторических реконструкций.

- Чем вам нравится само кузнечное дело?

- Кузница – это основа всего, потому что металл присутствует везде, даже в мобильном телефоне, в микросхемах. Его начали плавить по окончании каменного века именно в кузнице. Именно поэтому есть желание не потерять корни, истоки и историю.

Удовольствие доставляет сама нужность этой профессии для людей, и чем чаще к нам обращаются, тем больше радости это приносит, особенно если нужно создать красивую вещь. Для меня это творчество, ремесло, средство заработать на жизнь, образ жизни и метод общения. 

Сергей Боровинских,
фото со страницы Вадима Молчанова в соцсети

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Теги: интервью, кузнецы, новости челябинска, без пафоса
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