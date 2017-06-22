Оглашен приговор жительнице Магнитогорска, пытавшейся задушить 1,5-годовалую дочь

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор молодой женщине, дважды покушавшейся на убийство своей дочери-инвалида, – суд нашел в деле молодой матери смягчающие обстоятельства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2015 года. Молодая мать, выпускница детдома 1992 года рождения, родившая дочку с ДЦП, во время застолья жаловалась знакомым, что не справляется с психологической нагрузкой. Опьянев, молодая женщина высказала намерение убить ребенка и рукой перекрыла малышке дыхательные пути. Знакомые отобрали девочку, успокоили мать, однако спустя некоторое время нападение повторилось. «На почве нежелания осуществлять надлежащий уход за своим малолетним ребенком-инвалидом, находясь в прихожей, женщина стала руками с силой прижимать ребенка лицом к своей груди, препятствуя поступлению воздуха в ее органы дыхания через нос и рот, при этом шея малолетней находилась в захвате между предплечьем и плечом правой руки Мажоровой, а затем, кончиками пальцев своей правой руки стала давить на лицо малолетней, пытаясь сломать ей шею», – рассказали в Правобережном райсуде Магнитогорска.

На этот раз знакомые вызвали полицию и скорую. Девочку госпитализировали в детскую больницу, ее мать – в психоневрологическое отделение.

В суде женщина обвинение в полном объеме не признала.

При назначении наказания суд учел молодой возраст обвиняемой, наличие у нее эмоционально-неустойчивого расстройства личности, то обстоятельство, что девушка воспитывалась в государственном учреждении, где не получала необходимой родительской заботы и что в 21 год родила ребенка-инвалида, требующего постоянного ухода и повышенного внимания, воспитанием и лечением ребенка занималась одна.

«Воспитание ребенка в таких условиях представляло для подсудимой ежедневную тяжелую физическую и психологическую нагрузку, которая и стала основной причиной возникновения у подсудимой умысла на совершение преступления», – пояснили в суде.

Таким образом, тяжелую жизненную ситуацию суд посчитал исключительной и счел возможным назначить наказания ниже низшего предела. Отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение, которое способствовало снижению самоконтроля молодой женщины над своим поведением, вызвало агрессивное поведение к малолетней дочери.

Суд признал жительницу Магнитогорска виновной в покушении на убийство и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.