Чт, 22.06.2017, 18:10 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 16:36

Оглашен приговор жительнице Магнитогорска, пытавшейся задушить 1,5-годовалую дочь


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор молодой женщине, дважды покушавшейся на убийство своей дочери-инвалида, – суд нашел в деле молодой матери смягчающие обстоятельства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2015 года. Молодая мать, выпускница детдома 1992 года рождения, родившая дочку с ДЦП, во время застолья жаловалась знакомым, что не справляется с психологической нагрузкой. Опьянев, молодая женщина высказала намерение убить ребенка и рукой перекрыла малышке дыхательные пути. Знакомые отобрали девочку, успокоили мать, однако спустя некоторое время нападение повторилось. «На почве нежелания осуществлять надлежащий уход за своим малолетним ребенком-инвалидом, находясь в прихожей, женщина стала руками с силой прижимать ребенка лицом к своей груди, препятствуя поступлению воздуха в ее органы дыхания через нос и рот, при этом шея малолетней находилась в захвате между предплечьем и плечом правой руки Мажоровой, а затем, кончиками пальцев своей правой руки стала давить на лицо малолетней, пытаясь сломать ей шею», – рассказали в Правобережном райсуде Магнитогорска.

На этот раз знакомые вызвали полицию и скорую. Девочку госпитализировали в детскую больницу, ее мать – в психоневрологическое отделение.

В суде женщина обвинение в полном объеме не признала.

При назначении наказания суд учел молодой возраст обвиняемой, наличие у нее эмоционально-неустойчивого расстройства личности, то обстоятельство, что девушка воспитывалась в государственном учреждении, где не получала необходимой родительской заботы и что в 21 год родила ребенка-инвалида, требующего постоянного ухода и повышенного внимания, воспитанием и лечением ребенка занималась одна.

«Воспитание ребенка в таких условиях представляло для подсудимой ежедневную тяжелую физическую и психологическую нагрузку, которая и стала основной причиной возникновения у подсудимой умысла на совершение преступления», – пояснили в суде.

Таким образом, тяжелую жизненную ситуацию суд посчитал исключительной и счел возможным назначить наказания ниже низшего предела. Отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение, которое способствовало снижению самоконтроля молодой женщины над своим поведением, вызвало агрессивное поведение к малолетней дочери.

Суд признал жительницу Магнитогорска виновной в покушении на убийство и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: магнитогорск, новости магнитогорска, суды челябинской области, ребенок пострадал, мать и дочь
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:58
Конец рабочей недели на Урале ознаменуется ливнями и грозами
сегодня, 17:25
Огороды жителей Кыштыма гибнут из-за утечки хлора
сегодня, 16:17
Жителя Усть-Катава отправили в колонию за насмерть избитого должника
сегодня, 16:09
ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинский колясочник отсудил право установить пандус за свой счет
сегодня, 15:56
На Урале открылись 10 воркаут-площадок
сегодня, 15:07
Участники группового изнасилования несовершеннолетней осуждены в Чебаркуле
сегодня, 14:56
Челябинцы обобрали москвичей на 260 млн рублей, вовлекая в пирамиду
сегодня, 14:32
У двух любительниц фото изъяли крупную партию спайса в Магнитогорске
сегодня, 14:25
Абитуриентам ЮУрГУ помогут правильно выбрать специальность в рамках спецмероприятий
сегодня, 14:18
Прокуратура просит посадить экс-мэра Копейска Истомина на 7 лет
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость