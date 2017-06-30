Пт, 30.06.2017, 11:51 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 июня 2017 года, 11:07

Офицер получил условный срок за смерть южноуралького срочника под Оренбургом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заместитель командира роты военной части под Оренбургом получил условный срок за доведение до смерти 20-летнего срочника из села Ларино (Уйский район, Челябинская область) – парня нашли в петле после ночных бдений над уставом и унижений со стороны офицера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 29 июня, 101-й гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему по контракту, который довел до удавки 20-летнего срочника. Установлено, что из ложно понятых интересов службы, желая наказать солдата за слабые знания и добиться полного изучения обязанностей, он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.

«Зная о том, что при несении дежурства военнослужащему должно быть предоставлено для непрерывного отдыха не менее 6 часов, своими активными действиями офицер в отведенное для сна время проводил занятия. Он поставил задачу по изучению обязанностей, в том числе во время ночного дежурства, стоя. Нецензурно оскорблял потерпевшего при подведении итогов тренировки, унижая его честь и достоинство, настраивая против потерпевшего коллектив», – говорится в сообщении гарнизонного суда.

Приговором замкомандира роты признан виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе. Суд установил испытательный срок в три года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. С войсковой части в пользу сестры погибшего солдата в счет компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Напомним, парня нашли в петле 4 апреля 2016 года в наблюдательной вышке огневого сооружения комплексного здания дежурной смены охраны и обороны.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости оренбурга, срочник, новости челябинской области, доведение до суицида
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:45
Житель Сосновского района спрятался в диване, не желая платить алименты
сегодня, 10:18
ПРЕЦЕДЕНТ. Медсестра скорой простила челябинца, напавшего на нее с железной битой
сегодня, 10:05
Крупный град побил огороды жителей Брединского района
сегодня, 09:36
Бедные семьи в Челябинской области тратят на питание 45% всех своих расходов
сегодня, 09:20
В Челябинске откроют 3 новых пункта медицинского освидетельствования
вчера, 18:53
Повелитель света. Мастер файер-шоу из Челябинска рассказал, как дышать огнем и не обжечься
вчера, 18:35
ВНИМАНИЕ. Мошенники навязывают челябинцам установку газовых счетчиков
вчера, 17:27
Водитель, устроивший смертельное ДТП со скорой, отправлен под домашний арест
вчера, 17:20
ВНИМАНИЕ. Челябинской области опять прогнозируют грозы и град – экстренное предупреждение
вчера, 16:08
ВАЖНО. Обманутым дольщикам «Гринфлайта» предлагают ознакомиться с материалами уголовного дела
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

  • Да
    26%
  • Нет
    34%
  • У меня прививка
    18%
  • Пользуюсь репеллентами
    16%
  • Меня паразиты не любят
    7%

Всего проголосовало: 693

Подписка на новости
Прислать новость