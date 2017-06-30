Офицер получил условный срок за смерть южноуралького срочника под Оренбургом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Заместитель командира роты военной части под Оренбургом получил условный срок за доведение до смерти 20-летнего срочника из села Ларино (Уйский район, Челябинская область) – парня нашли в петле после ночных бдений над уставом и унижений со стороны офицера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 29 июня, 101-й гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему по контракту, который довел до удавки 20-летнего срочника. Установлено, что из ложно понятых интересов службы, желая наказать солдата за слабые знания и добиться полного изучения обязанностей, он совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов гражданина.

«Зная о том, что при несении дежурства военнослужащему должно быть предоставлено для непрерывного отдыха не менее 6 часов, своими активными действиями офицер в отведенное для сна время проводил занятия. Он поставил задачу по изучению обязанностей, в том числе во время ночного дежурства, стоя. Нецензурно оскорблял потерпевшего при подведении итогов тренировки, унижая его честь и достоинство, настраивая против потерпевшего коллектив», – говорится в сообщении гарнизонного суда.

Приговором замкомандира роты признан виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе. Суд установил испытательный срок в три года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. С войсковой части в пользу сестры погибшего солдата в счет компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Напомним, парня нашли в петле 4 апреля 2016 года в наблюдательной вышке огневого сооружения комплексного здания дежурной смены охраны и обороны.