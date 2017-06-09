Одиннадцатиклассники сдают второй обязательный ЕГЭ – по русскому языку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские 11-классники сегодня, 9 июня, сдают второй обязательный экзамен – ЕГЭ по русскому языку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2017 году тест ЕГЭ по русскому языку состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1: 24 задания с кратким ответом, являющимся числом (цифрой) или словом (несколькими). Часть 2 – одно задание (25) – это сочинение по прочитанному тексту.

Длительность экзамена – 210 минут.

Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.