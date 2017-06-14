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Агентство новостей Доступ 1 14 июня 2017 года, 10:15

Объявления о скупке рогов сайгаков взволновали челябинцев


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы обеспокоены массовым распространением объявлений о скупке сайгачьих рогов на стенах подъездов – краснокнижные животные на Урале не обитают, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

За неделю подъезды множества домов в центре и на окраинах Челябинска оказались заклеены объявлениями о скупке рогов сайгака. Одни горожане подозревают, что кто-то провоцирует своими запросами браконьеров, а другие теряются в догадках о назначении таких трофеев. Автор объявления рассказал, что изготовляет из рогов рукояти сувенирных ножей. Мастерская базируется в Уфе.

«Время от времени мы расклеиваем объявления в крупных городах. Раньше искали рога в Москве и Астрахани. Животное редкое, но у охотников или их родственников могли заваляться старые рога сайгаков. Вот их мы и скупаем», – рассказал ремесленник.

фото с сайта «Наш зеленый мир»

Напомним, сайгаки занесены в Международную Красную книгу. Численность сайгаков падает из-за браконьеров, которые охотятся на них из-за меха, мяса и рогов. Последние, помимо сувениров, идут на порошок для лекарственных снадобий. В настоящее время сайгаков встречают в степях Казахстана, Прикаспии, Астраханской области, Калмыкии, Алтае и западной части Монголии.

Ольга Плеханова

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Теги: рога, животные, частные объявления, новости челябинска
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