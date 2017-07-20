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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 10:37

Общественники выявили самый захламленный район Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Общественники выявили самый захламленный район Челябинска – наибольшее количество мест, заваленных несанкционированным мусором, обнаружено в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги июльского рейда экологов движения «Время Че».

В 2016 году волонтеры выявили порядка 300 нарушений: свалки во дворах и в лесопосадках на выездах из города, необорудованные мусоросборочные площадки, несвоевременный вывоз отходов с придомовых территорий. В июле 2017 активисты вышли с повторной инспекцией.

«По итогам повторного мониторинга установлено, что в результате обращений, направленных в коммунальные службы, управляющие компании и администрацию города, было ликвидировано 102 нарушения. Существенные улучшения качества уборки и вывоза отходов, оборудования мусоросборочных площадок отмечены на 61 объекте. Однако в 137 выявленных нами точках ситуация не изменилась, в некоторых из них даже ухудшилась – свалки выросли, мусор как не вывозился, так и не вывозится, контейнерные площадки не соответствуют нормативам», – рассказал лидер эко-движения Феликс Панов.

Наиболее благополучным в плане обращения с отходами, по его словам, выглядит северо-запад Челябинска, здесь устранено наибольшее количество выявленных волонтерами нарушений. В аутсайдерах – Металлургический район.

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Теги: экология, мониторинг, общественники, новости челябинска
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