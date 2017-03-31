Образовательные программы ЮУрГУ признаны лучшими в стране

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Образовательные программы ЮУрГУ признаны лучшими в стране – высшую оценку работе вуза поставил журнал «Аккредитация в образовании», экспертами которого выступили представители академического сообщества российских университетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

По итогам экспертного голосования, 23 основные образовательные программы ЮУрГУ вошли в число лучших в Российской Федерации. Среди них – прикладная математика и информатика, фундаментальная информатика и информационные технологии, химия, психология, строительство, программная инженерия, менеджмент, филология, история и другие.

«В этом году объективность выбора была подтверждена достижениями вузов, которые впервые были представлены и проанализированы, не по вузу в целом, а по каждой образовательной программе», – сообщается на сайте журнала.

Цель проекта – выделить из множества образовательных программ настоящую элиту отечественного образования, которая уже получила общественное признание в нашей стране и может быть широко признана за рубежом, поднимая престиж российского образования.