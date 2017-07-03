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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 16:29

Облсуд признал законным проведение обыска в доме экс-омбудсмена Севастьянова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд признал законным проведение обыска по месту жительства бывшего председателя регионального отделения политической партии «Родина», ранее Уполномоченного по правам человека, Алексея Севастьянова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, облсуд оставил без изменения постановление первой инстанции от 17 мая 2017 года, которым было удовлетворено ходатайство следователя о разрешении производства обыска в жилище Алексея Севастьянова», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Согласно материалам дела, с 26 апреля по 4 июля 2016 Севастьянов, будучи избранным председателем Совета Регионального отделения ВПП «Родина» в Челябинской области и выполняющим управленческие функции, «действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, будучи осведомленным об отсутствии денежных средств у реготделения, заключил от имени партии гражданско-правовые договоры с рядом организаций. В результате чего причинил имущественный ущерб на сумму 5 млн рублей и ущерб деловой репутации реготделения».

Ранее СУ СКР по Челябинской области сообщало, что в отношении Севастьянова возбуждено дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Сам политик не признает своей вины.

Добавим, что речь идет о расходовании денежных средств на оказание услуг наружной рекламы во время предвыборной кампании в Госдуму в 2016 году.

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Теги: злоупотребление, алексей севастьянов, партия родина, выборы 2016
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