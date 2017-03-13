Облсуд отменил приговор магнитогорцу, задушившему собутыльника при самообороне

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд отменил приговор по делу жителя Магнитогорска, задушившего своего собутыльника, – в декабре 2016 года райсуд признал его виновным в убийстве при самообороне и отправил в колонию-поселение на год и 10 месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Наиля Юмаева, отменил приговор Правобережного райсуда от 27 декабря 2016 года, которым мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ)», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, суд постановил новый обвинительный приговор, квалифицировав действия Юмаева как умышленное убийство. Ему назначено восемь лет в колонии строгого режима.

«Приговор первой инстанции обжаловали прокурор и потерпевшая – они настаивали на отмене судебного акта и переквалификации действий злоумышленника», – уточнила Нациевская.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между Юмаевым и жителем Оренбургской области произошла ссора, переросшая в драку. Магнитогорец взял электропровод, повалил собутыльника на пол и задушил. Труп он вывез на машине и сбросил в колодец, предварительно привязав два шлакоблока. Следственный комитет предъявил ему обвинение по части 1 статьи 105 УК (убийство). Правобережный суд в ходе разбирательства посчитал, что мужчина совершил убийство при превышении пределов необходимой самообороны и приговорил Юмаева к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.