18+ Облсуд изменил приговор юному карталинцу, заколовшему друга

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд изменил приговор юному карталинцу, который год назад зарезал своего товарища, – парень просил признать его действия не умышленным убийством, а самообороной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, инцидент произошел 4 февраля в Карталах. В гости к 16-летнему школьнику пришел друг, с которым они вместе посещали секцию борьбы. Родителей дома не было. Во время посиделок между парнями вспыхнула ссора, в ходе которой младший схватил кухонный нож и несколько раз ударил в грудь товарища. Потом агрессор вызвал скорую, но спасти друга не удалось – в больнице тот скончался от потери крови.

Суд квалифицировал действия осужденного, как умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ), назначив ему 6 лет воспитательной колонии, а также постановив выплатить матери погибшего 1,5 млн рублей морального ущерба.

«В областной суд приговор обжаловал представитель потерпевшей, прося, в том числе, увеличить размер компенсации. Сам несовершеннолетний осужденный в апелляционной жалобе просил квалифицировать его действия, как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ)», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Однако судебная коллегия областного суда по уголовным делам, согласившись с выводами суда первой инстанции, оставила жалобу парня без удовлетворения. Приговор Карталинского городского суда от 31 октября 2016 года изменен лишь в части взыскания морального вреда: размер компенсации в пользу матери убитого увеличен с 1,5 до 2 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.