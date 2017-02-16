Об ОДН, банкротстве и новых технологиях: энергетики объяснили логику в квитанциях 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Факт. Свет в окошке должен быть теплым и уютным, цифры в квитанциях – справедливыми и посильными, проводка – исправной, а оплата коммуналки – быстрой и комфортной. К утопической для русского человека коммунальной реальности семимильными шагами идет гарантирующий поставщик электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт», руководители которого провели большой семинар, где доходчиво объяснили самые волнующие потребителей темы. О новой логике в квитанциях, культуре оплаты и энергопотребления, должниках и их ответственности, а также о масштабных процессах на энергорынке, которые влияют на всех и каждого, – в материале Агентства новостей «Доступ».

НАУЧИТЬСЯ ПЛАТИТЬ, КАК ЗА САХАР



Платить или не платить? Конечно, платить – ежемесячно, без пеней и коэффициентов. А показания счетчика передавать до 23 числа, чтобы не возникало недоразумений. «Почему, когда человек идет в магазин за сахаром, он платит. А когда получает электроэнергию – а ведь это такой же товар, – не платит? Буквально вчера к нам обратился потребитель, у которого в январской квитанции стоит 8 тыс. рублей. "Я не мог столько сжечь", – говорит он. Начали разбираться, выяснилось, что последний раз потребитель передавал показания счетчика почти год назад, вообще забыл о нашей квитанции, в результате чего и "накапала" такая сумма», – рассказывает директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

И таких ситуаций сотни, а то и тысячи. Их можно было бы избежать, если бы в домах стояла автоматизированная система учета и сбора информации (АСКУЭ), которая по умолчанию передавала бы показания из каждой квартиры, исключая любую возможность хищения, и на 13% сокращала плату за ОДН. Вместо этого в 70% домов региона до сих пор «живут» ржавые щитки, защищенные лишь убогой металлической проволокой, в которые может залезть и «присоединиться» любой.

Автоматическая система учета – удобный инструмент для энергетиков и мечта для любого потребителя. Но стоит она недешево – в среднем, 15 тыс. рублей с квартиры, которые в будущем, конечно, окупятся, но пока мало кто готов сделать столь дорогостоящий вклад в новые технологии. Однако инициатива все-таки должна исходить от собственников квартир.

ТЫСЯЧИ SMS О ДОЛГАХ

Сегодня ПАО «Челябэнергосбыт» поставляет электроэнергию 40 тыс. юридических и 1,3 млн физических лиц. Их долг перед гарантирующим поставщиком превысил 5 млрд рублей, из которых 1,6 млрд забыли или не захотели заплатить обычные потребители.

В связи с этим компания запускает массовое информирование своих подопечных через SMS-сообщения. «Напоминание о долге позволит многим потребителям вовремя заплатить за электричество и, как следствие, избежать начисления пени за просрочку платежа, а в некоторых случаях и не допустить введения ограничения. В случае несогласия с величиной или наличием задолженности рекомендую потребителю обратиться в ближайший офис Челябэнергосбыта, где можно получить исчерпывающую информацию», – говорит Андрей Святых.

Он добавил, что рассылка будет делаться на законных основаниях: с 1 января 2017 года правительство РФ разрешило ресурсоснабжающим организациям информировать потребителей о наличии задолженности за коммунальные услуги с помощью SMS (пункт 32е (3) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений МКД и жилых домов», утвержденнных постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. – Прим. АН «Доступ»).

ДОСТУПНО ПРО ОДН

Уже все в курсе, что с 1 января расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, убрали из квитанций за коммунальные услуги и включили в состав платы за содержание жилого помещения. Однако многим остается непонятно, в какой именно квитанции теперь будут общие цифры, а еще люди переживают, что сумма за ОДН значительно вырастет.

Начальник управления технологических расчетов с потребителями ПАО «Челябэнергосбыт» Леонид Саплин подробно объяснил, что произошло.

Так, до января 2017 года общедомовые расходы считали следующим методом: из показаний общего счетчика вычитали показания индивидуальных, получали цифру и распределяли ее между всеми квартирами.

Теперь формула несколько иная. Площадь мест общего пользования (лестничные пролеты, лифты, чердаки и подвалы не считаются), умноженная на норматив потребления (для домов без лифта, например, 3,4 кВт/ч. – Прим. АН «Доступ»), затем эта величина распределяется пропорционально площади конкретных квартир. В итоге получаем сумму, которую оплачиваем в составе содержания. Эта сумма в таком же размере, если не было перерасчета площадей, просто «перетекла» в другую составную часть квитанции.

Важное уточнение : это касается тех случаев, где плата ограничена нормативами потребления. В домах с непосредственным управлением ничего не поменялось – там по-прежнему плата идет в составе коммунальных услуг.

Саплин напомнил, что Челябэнергосбыт всегда выставлял плату за ОДН месяцем позже. Поэтому в квитанциях за январь, которые получили граждане, со стороны Челябэнергосбыта отражена строка ОДН. Это плата за общедомовые нужды декабря 2016 года. В квитанциях за февраль 2017 года начисление ОДН отражено не будет. Строка сохранится, но у граждан без задолженностей значение в ней будет нулевым.

«Мы ведем диалог со всеми управляющими компаниями, всем направлены договоры энергоснабжения. В связи с тем, что граждане получили квитанции и от управляющей компании, и от Челябэнергосбыта, где были учтены ОДН, мы открыли "горячую линию" – 8 (351) 211-53-24 (звонить можно в будни с 10.00 до 14.00. – Прим. АН "Доступ")», – добавил спикер.

Объем ОДН = (расход по коллективному прибору учета – потребление населением в доме – потребление юридическими лицам (магазины, офисы на первых этажах)) х площадь квартиры/сумма площадей жилых и нежилых помещений.

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ МУПы

ПАО «Челябэнергосбыт» ведет длительный процесс ведения банкротства в МУПах. Например, «Бакальское рудоуправление» задолжало энергетикам уже 250 млн рублей. Это те деньги, которая компания должна заплатить оптовому рынку, где она берет электроэнергию, и сетевым компаниям. Большой долг также числится за челябинским МУП «ПОВВ» – порядка 700 млн рублей. С июля 2016 года прекратили оплату МВД и ГУФСИН, неплатежи есть у министерства обороны. Казалось бы, какое дело обычным людям до этих судебных процессов, однако на самом деле их последствия имеют серьезные последствия и для обычных граждан.

«На таких предприятиях мы запускаем процедуру банкротства, в конечном итоге, долг за них отдает бюджет муниципалитета. А значит, обычные горожане недополучают парков, дорог, детских площадок», – говорит начальник правового управления ПАО «Челябэнергосбыт» Владимир Токарев.

Финальным стало выступление генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» Андрея Красикова. Он рассказал, что отныне счета за капремонт южноуральцам будет выставлять Челябэнергосбыт.

«Регоператор капремонта Челябинской области производил все расчеты на базе "Почты России", однако многих не устраивало их качество. Два умножить на два получалось пять. Так как ПАО "Челябэнергосбыт" располагает одной из лучших биллинговых систем (программным обеспечением для автоматизированных расчетов. – Прим. АН "Доступ"), правительство Челябинской области обратилось к нам с просьбой осуществлять подсчеты. Кроме того, у нас самая большая база по абонентам в регионе, так как электричество есть у всех», – сказал Красиков.

Новые квитанции придут южноуральцам в начале марта. Распространять их по-прежнему будут сотрудники «Почты России».

Интересный факт: первый договор на энергоснабжение в Челябинской области был заключен в 1904 году. Тогда месяц с электричеством стоил зарплаты рабочего завода.