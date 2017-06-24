ОПГ, торговавшую «паленым» алкоголем, накрыли в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская полиция накрыла склад с «паленкой» – изъято более 2,5 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено складское помещение, в котором осуществлялось производство немаркированной алкогольной продукции с использованием товарного знака известного производителя. Обнаружено более 2,5тыс. бутылок готовой продукции, которая хранилась в целях сбыта. Причиненный правообладателю ущерб составляет более 250 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

По подозрению в совершении противоправных деяний задержано пять местных жителей.

Следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, всего в ходе мероприятия «Ночь» 24 июня 2017 года из незаконного оборота изъято более 2,5 тыс. литров алкогольной продукции на сумму около 1 млн рублей.