Чт, 29.06.2017, 11:13 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 09:25

ОНФ: челябинские чиновники не знают о существовании разбитых дорог


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках очередного дорожного рейда, организованного активистами ОНФ, челябинские чиновники увидели дороги, о существовании которых они «не знали, несмотря на многолетние обращения граждан», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «фронтовиков».

В этот раз челябинские активисты Общероссийского народного фронта пригласили представителей власти посетить участки дорог, лидирующих в голосовании на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Своеобразный рейтинг критичности ситуаций возглавляют улицы Гранитная, Радонежская, Кронштадтская, Блюхера, Руставели. О проблемах на этих участках дорог общественники сообщали чиновникам еще два месяца назад.

«К сожалению, сегодня мы так и не узнали, когда самые проблемные дороги регионального центра будут отремонтированы. Городское Управление дорожного хозяйства до сих пор не предоставило официального ответа, хотя все нормативные сроки уже истекли. Побывав на улице Гранитная, чиновник сообщил, что впервые слышит про эту дорогу и вообще не компетентен в вопросе ремонта дорожной сети. Между тем, жители несколько лет пишут обращения с просьбой отремонтировать Гранитную, ведущую в микрорайон Плодушка. Туда можно попасть только двумя путями, и обе дороги разбиты, а в дождливое время непроходимы», – комментирует координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Алексей Бруй.

На встрече местные жители рассказали и показали остатки асфальта и бордюров представителю челябинского Управления дорожного хозяйства, который признал существующую проблему и необходимость капитального ремонта. Во время рейда стало известно, что ранее территория улицы Гранитная была федеральной собственностью, в данный момент безвозмездно передается в ведение муниципалитета. Соответственно, за содержание дороги должен отвечать город.

«Не менее печальная ситуация – на улице Кронштадтская. Там осенью 2016 года был проведен ямочный ремонт, однако из-за отсутствия ливневок и, предположительно, допущенных нарушений в технологии укладки асфальта, новое покрытие "растаяло" вместе со снегом. Жители испытывают значительные транспортные затруднения и не могут добраться до своих новостроек. Местные жители настроены на компромисс, они не требуют срочного капитального ремонта, а просят хотя бы выровнять дорогу или произвести качественный ямочный ремонт», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Общественники напомнили представителям органов местного самоуправления о необходимости соблюдения норм федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» и укладываться в 30 дней при рассмотрении поступающих писем.

Фото ОНФ в Челябинской области

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ремонт дорог, новости челябинска, онф, народный фронт, дороги челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:57
Челябинская тхэквондистка завоевала серебро чемпионата мира
сегодня, 10:50
На Южном Урале уничтожили 2,5 тонны санкционного сыра
сегодня, 10:02
Ректор ЮУрГУ встретится с абитуриентами и их родителями
сегодня, 09:49
Полицейского отправили в колонию за угощение узников СИЗО героином в Челябинске
сегодня, 09:37
В челябинский музей привезли более 300 японских зайцев и котов
сегодня, 08:51
ВНИМАНИЕ. На перекрестке в центре Челябинска на 2 недели перекроют движение
вчера, 20:15
Парня отправили в колонию за убийство отчима и его друга под Катав-Ивановском
вчера, 17:40
Пожарные Урала и Поволжья показали мастерство в штурме башни и эстафете
вчера, 16:45
Челябинские «Бесы» получили приз международного фестиваля «У Троицы»
вчера, 16:38
Члены СПЧ: Проект РМК по рекультивации Коркинского разреза – изящное инженерное решение
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость