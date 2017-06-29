ОНФ: челябинские чиновники не знают о существовании разбитых дорог

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В рамках очередного дорожного рейда, организованного активистами ОНФ, челябинские чиновники увидели дороги, о существовании которых они «не знали, несмотря на многолетние обращения граждан», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «фронтовиков».

В этот раз челябинские активисты Общероссийского народного фронта пригласили представителей власти посетить участки дорог, лидирующих в голосовании на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Своеобразный рейтинг критичности ситуаций возглавляют улицы Гранитная, Радонежская, Кронштадтская, Блюхера, Руставели. О проблемах на этих участках дорог общественники сообщали чиновникам еще два месяца назад.

«К сожалению, сегодня мы так и не узнали, когда самые проблемные дороги регионального центра будут отремонтированы. Городское Управление дорожного хозяйства до сих пор не предоставило официального ответа, хотя все нормативные сроки уже истекли. Побывав на улице Гранитная, чиновник сообщил, что впервые слышит про эту дорогу и вообще не компетентен в вопросе ремонта дорожной сети. Между тем, жители несколько лет пишут обращения с просьбой отремонтировать Гранитную, ведущую в микрорайон Плодушка. Туда можно попасть только двумя путями, и обе дороги разбиты, а в дождливое время непроходимы», – комментирует координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Алексей Бруй.

На встрече местные жители рассказали и показали остатки асфальта и бордюров представителю челябинского Управления дорожного хозяйства, который признал существующую проблему и необходимость капитального ремонта. Во время рейда стало известно, что ранее территория улицы Гранитная была федеральной собственностью, в данный момент безвозмездно передается в ведение муниципалитета. Соответственно, за содержание дороги должен отвечать город.

«Не менее печальная ситуация – на улице Кронштадтская. Там осенью 2016 года был проведен ямочный ремонт, однако из-за отсутствия ливневок и, предположительно, допущенных нарушений в технологии укладки асфальта, новое покрытие "растаяло" вместе со снегом. Жители испытывают значительные транспортные затруднения и не могут добраться до своих новостроек. Местные жители настроены на компромисс, они не требуют срочного капитального ремонта, а просят хотя бы выровнять дорогу или произвести качественный ямочный ремонт», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Общественники напомнили представителям органов местного самоуправления о необходимости соблюдения норм федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» и укладываться в 30 дней при рассмотрении поступающих писем.

Фото ОНФ в Челябинской области