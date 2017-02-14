ОМК выделит около 1,7 млн рублей на социальные гранты в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) объявила о начале третьего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Трубодеталь».

В презентации конкурса, которая состоялась 14 февраля в правительстве Челябинской области, приняли участие руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын и министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Цель конкурса – способствовать объединению усилий бизнеса, власти и общества в решении социальных проблем малых городов, создавать возможности для устойчивого развития в регионах присутствия компании, вовлекать сотрудников ОМК в добровольческую деятельность.

«Нам очень важно организовать взаимодействие с теми, кто станет нашими надежными партнерами. В Челябинской области много лет ведется системная работа, которая позволяет достигать поставленных результатов и делать услуги более доступными для граждан, которые в этом особенно нуждаются: детей, пожилых людей и молодежи. Также в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по инновационному развитию социальной сферы в регионе будет продолжена работа по привлечению некоммерческого сектора для предоставления социальных услуг населению. В целом, очень важно ориентироваться на волонтерство, благотворительность, социально ориентированный бизнес. Примером такого сотрудничества является на территории Челябинской области проект Объединенной металлургической компании, завода "Трубодеталь". Он важен для нас и говорит о партнерстве власти, бизнеса и некоммерческих организаций», – заявила Татьяна Никитина.

В 2017 году ОМК выделит 1,7 млн рублей на реализацию лучших социальных и благотворительных проектов в поселке Новосинеглазово, а также в Челябинске (в рамках специальной номинации «Городской проект»). Их авторами могут выступить некоммерческие организации (НКО), государственные, муниципальные учреждения региона, а также сотрудники завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», входит в состав ОМК). Спецноминация «Городской проект», в рамках которой выделяется грант на реализацию массового мероприятия, организуемого в Челябинске не менее, чем для 1 тыс. участников (молодежной аудитории от 16 до 30 лет, в том числе с привлечением молодежи поселка Новосинеглазово), и имеющего поддержку органов исполнительной, законодательной власти Челябинской области или администрации Челябинского городского округа, введена с 2016 года.

«Объединенная металлургическая компания последние два года особенно активно развивает системную благотворительность в регионах присутствия, в том числе и в Челябинске, вовлекая в эту деятельность максимальное число партнеров и решая важные социальные проблемы. Мы уже видим результаты этой работы: у нас появились устойчивые проекты, которые существуют и вне конкурса, есть партнеры, которые поддерживают интересные им проекты. Мы призываем их вновь присоединиться к нашему конкурсу в качестве экспертов при отборе лучших проектов или же профинансировать понравившуюся инициативу», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

В 2017 году ОМК отметит свое 25-летие. Являясь высокотехнологичной и передовой в своей отрасли компанией, ОМК предлагает в качестве одного из направления для заявок тему «Интеллектуальная металлургия», предполагающую разработку образовательных программ в сфере робототехники и информационных технологий. Также одним из приоритетных направлений конкурса в рамках Года экологии в России станет защита окружающей среды.

Подать заявку можно до 31 марта 2017 года. Победителей, выбранных экспертным советом, компания назовет 24 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тыс. рублей, проекты сотрудников компании профинансируют на сумму до 50 тыс. Лучшие инициативы будут представлены на краудфандинговой платформе Planeta.ru и получат возможность привлечь софинансирование от спонсоров портала.

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года.

В 2016 году на конкурс поступило 256 заявок: 76 проектов от сотрудников ОМК и 180 – от некоммерческих организаций из всех регионов присутствия предприятий компании. По решению комиссии финансовую поддержку получили 59 проектов: 35 от организаций и 24 – от сотрудников. На их осуществление в 2016 году ОМК направила 9,3 млн рублей. В Челябинской области грантов удостоены 12 лучших проектов.

Инициативы были реализованы в поселке Новосинеглазово, где располагается завод «Трубодеталь». Также в честь 280-летия Челябинска ОМК поддержала два городских мероприятия: «Кубок Челябинска КВН» и благотворительный марафон «Добрый Челябинск».

Благодаря, в том числе, конкурсу завод «Трубодеталь» стал лауреатом премии «10 добрых дел» в номинации «Компания добра», а также победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (первое место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»). Управление по делам молодежи администрации Челябинска профинансировало проект по конноспортивной зарядке и зоотерапии.

В 2016 году ОМК подписала соглашение с Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», оператором конкурса президентских грантов. Четыре проекта-победителя конкурса «ОМК-Партнерство» получили президентские гранты на сумму 5,5 млн рублей. Более 900 тыс. составило софинансирование со стороны бизнес-партнеров компании. Около 6 млн – общее софинансирование благополучателей.

Конкурс «ОМК-Партнерство» был отмечен премьер-министром Республики Башкортостан как «образец системной благотворительности», а также занял первое место в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, PwC и газета «Ведомости» в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании». Благодаря конкурсу «ОМК-Партнерство» ОМК стала обладателем премии Общественной палаты РФ «Я – Гражданин!» в номинации «Социально ответственный бизнес».

В 2016 году деятельность ОМК по развитию корпоративного волонтерства была не раз отмечена в рамках различных премий. Это знак общественного признания «Доброволец России 2016» в номинации «Социально ответственный бизнес-партнер в реализации добровольческих инициатив», второе место во Всероссийском конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» в номинации «Вклад в развитие корпоративного волонтерства». Компания была отмечена за достижения в области системной благотворительности и вовлечения представителей местной власти, сотрудников, некоммерческих организаций и жителей регионов присутствия в реализацию целей в области устойчивого развития. По итогам 2016 года ОМК вошла в число лидеров по индексам РСПП «Ответственность и открытость» и «Векторы устойчивого развития», а также заняла третье место во Всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2016» в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства».

Примеры проектов-победителей конкурса «ОМК-Партнерство» в 2016 году



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Фото пресс-службы завода «Трубодеталь»