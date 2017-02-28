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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 09:11

О поэзии и современной фотографии: челябинцев зовут на 2 бесплатные лекции


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг и субботу, 2 и 4 марта, в галерее современного искусства ОкNо пройдут две лекции, посвященные современным фотографиям и поэзии – вход свободный, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первую лекцию на тему «Чистая химия: старые методы современной фотографии» проведет художник, куратор музея «Дом Метенкова» (Екатеринбург) Анастасия Богомолова. В программе – архаичные камеры, устройства и материалы, манипуляции с негативами и стеклянными пластинами, ретушь отпечатков и эксперименты с ограниченными тиражами.

Время: 2 марта, в 18.30.
Вход свободный, регистрация – здесь. 

Вторая лекция пройдет в субботу. Встречу проведет поэт Констанин Рубинский. Он расскажет о своих любимых современных авторах и текстах, а также постарается ответить на вопросы: «За что мы любим поэтов-современников? Как может быть устроен текст? Где и как живет современная поэзия? Почему без нее трудно обойтись современному человеку?»

Время: 4 марта, в 18.00.
Вход свободный, регистрация здесь.

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Теги: афиша, новости челябинска, фотографии, поэзия, лекция
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