Новый посол Республики Ирак в России посетил ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новый посол Республики Ирак в России посетил Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – Хади Хайдар Мансур встретился с руководством университета, принял участие в мероприятиях Дня арабской культуры, а также оценил условия обучения и проживания иракских студентов в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В середине марта посол вручил президенту России Владимиру Путину верительную грамоту, символизирующую официальное начало работы главы дипломатического представительства в РФ. ЮУрГУ стал первым российским вузом, деятельность которого заинтересовала посла Ирака в нашей стране.

В ходе официальной встречи с участием ректора ЮУрГУ Александра Шестакова и проректора по международной деятельности Виктора Каточкова делегаты обсудили двустороннее сотрудничество между странами, а также затронули вопросы, касающиеся обучения граждан Ирака в ЮУрГУ.

Ректор рассказал об истории, возможностях и достижениях челябинского вуза, обсудил с послом условия проживания иракских студентов, их отношение к университету и Челябинску, а также поднял вопрос об образовательных программах для иракских абитуриентов.

«На сегодняшний день в ЮУрГУ обучаются более 200 представителей Ирака – это бакалавры, магистранты и аспиранты. Некоторые из них лишь недавно приступили к учебе, другие в ближайшее время будут защищать кандидатские диссертации. Вне зависимости от года обучения, с каждым студентом проводится комплексная работа, позволяющая им быстрее адаптироваться в России и реализовать свой интеллектуальный потенциал», – подчеркнул Александр Шестаков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак, в свою очередь, высоко оценил возможности ЮУрГУ для подготовки квалифицированных кадров для экономики, промышленности и науки своей страны, работу руководства вуза по созданию необходимых условий для обучения и проживания иракских граждан.

«Я выражаю благодарность представителям университета за радушный прием и теплые, дружеские отношения, которые сложились в ходе нашего многолетнего сотрудничества. Я отмечаю устойчивую динамику роста количества иракских студентов в вузе. Надеюсь, что наше сотрудничество будет укрепляться», – подчеркнул Хади Хайдар Мансур, добавив, что ему знакомы и близки все проблемы иностранных студентов, так как он тоже учился за рубежом и жил в общежитии, а также отметил свою ответственность за каждого студента и готовность содействовать в решении всех их проблем.

В рамках двухдневнего визита посол принял участие в большом празднике в честь Дня арабской культуры, провел встречу с иракскими студентами, а также посетил научно-образовательные центры и лаборатории университета.

Фото пресс-службы ЮУрГУ