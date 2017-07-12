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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 12:04

ВНИМАНИЕ. Новые правила перевозки детей вступили в силу 12 июля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях – теперь несовершеннолетних старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее было подписано постановление федерального правительства, вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних. Как сообщили в МВД, теперь для юных пассажиров от семи до 12 лет можно использовать не только автокресло, но и ремни безопасности.

«На заднем сиденье или в кабине грузового автомобиля, где предусмотрены ремни безопасности, возможно перевозить ребенка от семи лет как в автокресле, так и с использованием ремней. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля по-прежнему осуществляется только с использованием специального кресла, соответствующего весу и росту ребенка», – говорится в сообщении.

Перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла запрещается, подчеркнули в пресс-центре МВД РФ.

«Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности», – подчеркнули в ведомстве.

Так, использование ремней возможно, когда ребенок по своим физическим данным перерос ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также в случае, когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида или больного в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности и в неблагоприятных погодных условиях.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

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Теги: пдд, изменения, детское кресло, правила дорожного движения, перевозка детей
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