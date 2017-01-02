Новогодние салюты Челябинска сняли на видео с высоты птичьего полета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новогодние салюты Челябинска сняли на видео с высоты птичьего полета – местный житель запустил в небо квадрокоптер сразу после боя курантов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец Максим Шмыров вместе с друзьями «выпустил» в небо квадрокоптер, который сделал уникальные кадры многочисленных фейерверков, выстреливших в праздничную ночь в разных районах города.

«В новогоднюю ночь мы решили совместить приятное с полезным и порадовать вас видео с высоты птичьего полета. И мы засняли новогодние салюты! Честно говоря, результат нас поразил!» − оставил комментарий к своему видео автор Максим Шмыров.

Он также добавил, что на съемку ушло около часа, длина полета составила 2 км на высоте 300 м.

Видео Максима Шмырова