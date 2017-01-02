Новогодние каникулы на работе проводят 14% россиян

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В новогодние каникулы вместо отдыха с семьей и друзьями примерно 14% россиян предпочитают трудиться – некоторые граждане добровольно выходят на работу, чтобы получить повышенную зарплату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Опрос исследовательского центра Superjob показал, что работают в праздники не только сотрудники, которым следует быть на посту по долгу службы. Россияне добровольно выходят на подработку в Новый год, так как в это время можно получить двойную и даже тройную оплату. В каникулы появилось много дополнительных вакансий. Новых сотрудников нанимают временно и устанавливают для них специальную повышенную зарплату.

Так, увеличивается проходимость магазинов, открываются рождественские ярмарки. В результате на время каникул требуется дополнительный персонал. В среднем работа продавца может принести от 1 тыс. рублей дополнительного дохода за один выход.

Тренд последних лет − здоровый образ жизни. И если раньше спортивные объекты закрывались на каникулы, то теперь напротив − открыты для посетителей. В дни каникул требуются дополнительные сотрудники в прокаты коньков и тюбингов, аквапарки, скалодромы, батутные центры и другие спортивные места. Получить за эту работу можно около 15 тыс. рублей за каникулы.

«Среди желающих ударно поработать перед праздниками − сотрудники салонов красоты. Парикмахерские 31 декабря работали до позднего вечера. Причем расценки салонов не меняются, зарабатывают больше парикмахеры, мастера маникюра, визажисты и косметологи за счет максимальной загрузки. Заработать больше стандартного прайса можно с помощью выезда на дом», − цитирует шеф-редактора «Работа.ру» Анну Чуксееву «Российская Газета».

В новогодние праздники с энтузиазмом работают Снегурочки и Деды Морозы. Причем, если до новогодней ночи они больше были востребованы в тепле − на корпоративах, концертах, утренниках, то с 1 января им пришлось утеплиться, чтобы отправиться в парки, на катки, народные гуляния на улице. В каникулы большей популярностью пользуются ведущие праздников.

На услуги такси в это время действуют двойные тарифы, некоторые компании заявили даже о троекратном повышении цен.

По словам Анны Чуксеевой, есть ряд специалистов, которым нет разницы между праздничными и будними днями. Без выходных и скидок на праздники несут вахту военнослужащие (все виды войск), работники пассажирской авиации (тут все по графику), сотрудники медицинских служб, пожарной охраны, полиции, МЧС, аварийных служб, сотрудники предприятий, обслуживающих ТЭЦ, городской пассажирский транспорт, метро. Кадровые эксперты отмечают, что претендовать на доплату за работу в праздники могут не все сотрудники, работающие посменно. Хотя многие работодатели все равно стараются поощрить наиболее трудолюбивых людей, готовых провести Новый год на рабочем месте.

Для всех, кто решил посвятить новогодние каникулы работе, есть общие правила расчета дохода, прописанные в Трудовом кодексе. «За работу в выходные и праздники полагается не менее чем двойная оплата. А для работников, которым установлен оклад, и которых привлекли к работе уже сверх месячной нормы времени – тройная», − напоминает партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин.

Можно получить от работодателя и дополнительный день отдыха, отмечает эксперт. В любом случае оплата в одинарном размере за фактически отработанное время в праздники все равно будет начислена.

В новогодние каникулы 2017 года россияне отдыхают с 1 по 8 января. Так как праздничные дни 1 и 7 января попадают на выходные, их перенесли на поздний срок: 1 января − на пятницу 24 февраля, а субботу 7 января − на 8 мая. Причем начались каникулы в этот раз раньше обычного − уже 31 декабря.