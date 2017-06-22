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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 18:40

Новая «уголовка» заведена на экс-директора филиала Росгранстроя Бориса Дудку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего директора Уральского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Бориса Дудки – экс-чиновник, уже отбывающий наказание за взяточничество, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Владимира Шишкова.

По версии следствия, в период 2014-2017 годов Дудка, занимая должность директора филиала Росгранстроя, вопреки интересам службы, создал условия для размещения ведомства в нежилом помещении, находящемся в собственности своей гражданской жены.

«Для этого он подобрал для рассмотрения еще два варианта размещения филиала в помещениях, заведомо не соответствующих предъявляемым требованиям. Затем способствовал размещению филиала в указанном помещении через заключение договора субаренды со сторонним индивидуальным предпринимателем по завышенной стоимости, чем причинил ущерб государственному учреждению в сумме более 1,5 млн рублей», – рассказал Шишков.

Преступление вскрыто сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Таким образом, Борис Дудка обвиняется теперь по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае 2016 года за получение взяток в крупном и особо крупном размерах Дудка был приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима, со штрафом 110 млн рублей.

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Теги: коррупция, борис дудка, злоупотребление должностными полномочиями
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