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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 09:40

Ночью в Челябинской области было до минус 41 градуса


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До минус 41 градуса опускались столбики термометров минувшей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на местных синоптиков.

«В отдельных районах за минувшие сутки отмечались слабые метели, днем – усиление ветра до 15 м/с, в горных районах – изморозь. Температура воздуха днем в четверг составляла минус 16-22, ночью – 26-35, в низинах – до 41 градуса ниже нуля», – говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.

В 8 утра в Челябинске было минус 32 градуса, влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 1-2 м/с, атмосферное давление 748 мм и в течение дня оно существенно не изменится.

Напомним, из-за морозов сегодня, 10 февраля, в Челябинске отменены занятия для учащихся 1-4 классов в первую и вторую смены, в Троицке не учатся 1-9 классы первой смены, в Магнитогорске в первую смену – 1-11 классы, во вторую – только младшее звено, 1-4 классы. В Аше уроки отменены для учащихся 1-9 классов в первую смену.

До 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение: в горах и низинах сохранится сильный мороз, минимальная температура воздуха – минус 35-40 градусов в ночное время.

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Теги: отмена занятий, погода в челябинской области, новости магнитогорска, новости троицка, морозы на урале
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