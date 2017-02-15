Никас Сафронов привез в Челябинск коллекцию из 82 «избранных» картин

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске открылась выставка знаменитого российского художника Никаса Сафронова «Избранное». Корреспондент Агентства новостей «Доступ» попытался оценить талант живописца.

В ЧЕМ ФИШКА?

Выставку Никаса Сафронова действительно можно назвать культурным событием для Челябинска, ведь художники, имеющие международную известность, редко бывают в южноуральской столице. На выставке представлены 82 полотна из разных циклов – портреты, пейзажи и другие работы. С точки зрения качества, зрителя ждет достойная выставка живописи.

Несмотря на это, творчество автора, равно как и вопрос его гениальности, вызывают массу споров и многими подвергаются сомнению. Он действительно пишет портреты высокого качества, однако многие картины создают впечатление, что Сафронов просто «прикалывается» с образами современных знаменитостей или сюжетами из известных живописных произведений. Такой эпатажный подход одновременно привлекает внимание и создает впечатление, что его картины легкомысленные или развлекательные (те же люди с головами животных или портреты современных знаменитостей в облачении XVIII века).

MUST SEE

Определенно не нужно пропускать портреты людей с головами животных – они по меньшей мере забавны. Привлекает внимание портрет индейца.

МНЕНИЕ ЗНАТОКОВ

«Никас Сафронов работает в технике графики и живописи, использует традиционные жанры – пейзаж, портрет, сюжетные композиции с включением цитат и отсылок к произведениям великих классиков – Рембрандта, Дали и других. Получается одновременно современный взгляд и исторический пласт в одной картине. Безусловно, Никаса Сафронова можно назвать эпатажным художником, который допускает определенную художественную смелость наравне с такими отечественными авторами, как Илья Глазунов и Александр Шилов», – прокомментировала искусствовед, член Союза художников России Елена Устьянцева.

ВЕРДИКТ

По мнению редакции Агентства новостей «Доступ», выставка Никаса Сафронова действительно достойна внимания, хотя бы потому что автор является одним из ведущих российских художников. И если оставить вопрос гениальности автора за скобками, то полюбоваться хорошей экспозицией с красивыми полотнами и качественной подсветкой никогда не будет лишним.

Плюсы: высокий уровень, объемная экспозиция.

Минусы: недешево.

ЯВКИ И ПАРОЛИ

Выставка проходит в Челябинском государственном музее изобразительных искусств (площадь Революции, 1) с 16 февраля по 2 апреля 2017 года. Стоимость билетов: фотосъемка – 150 рублей, школьники – 150 рублей, студенты и пенсионеры – 200 рублей, взрослые – 350 рублей, детям до семи лет, инвалидам и ветеранам ВОВ – бесплатно.