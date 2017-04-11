Нет ветра, есть НМУ: смог зависнет над Челябинском до вечера
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, в Челябинске действует до 19.00 11 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В Челябинске до 19.00 11 апреля в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – сообщает Челябинский ЦГМС.
Напомним, густой туман с неприятным запахом окутал город 10 апреля вечером.