Несельбельды и Спартак: в южноуральском ЗАГСе рассказали, как называли детей в июне 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена детей на Южном Урале в июне 2017 года – среди специфических можно выделить Несельбельды и Спартак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Наиболее популярными именами девочек в первый месяц лета стали: Мария, София, Виктория, Анна, Дарья, Полина, Алиса, Анастасия, Арина, Александра. Мальчиков чаще всего называли Артемами, Михаилами, Александрами, Матвеями, Иванами, Тимофеями, Кириллами, Дмитриями и Никитами.

Самые редкие имена девочек: Анжелика, Микаэлла, Доминика, Бажена, Юнона, Милада, Несельбельды, Анна-Мария, Мэри, Лика. У мальчиков Лукьян, Енисей, Святогор, Добромир, Серафим, Спартак, Добрыня, Мстислав, Эдвард, Макарий.

Добавим, что в первый месяц лета в регионе родилось 3 тыс. 477 малышей, брак заключили 2 тыс. 664 пары, было усыновлено 39 детей. Вместе с тем, за четыре недели в Челябинской области умерло 3 тыс. 830 человек и распалось более 1,3 тыс. семей.

Напомним, в мае президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации ребенка использовать в его имени цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.