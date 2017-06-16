Нелегальный киоск «Супер денег» демонтировали на северо-западе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские и представители мэрии демонтировали очередной киоск микрофинансовой организации, незаконно занимавшей муниципальную землю, – на штрафстоянку перекочевал офис «Супер денег», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 16 июня, утром сотрудники полиции и городской администрации избавили участок на улице Братьев Кашириных, 97 от киоска «Супер денег». Коммерсанты поставили объект без правоустанавливающих документов. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии уведомлял собственников о необходимости освободить землю, однако предостережения были проигнорированы.

Представитель МФО попытался упросить сотрудников мэрии, чтобы они передали киоск ему, однако они оказались непреклонны. Объект благополучно перекочевал на штрафстоянку.

Ольга Плеханова