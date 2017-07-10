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Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 19:03

Небольшой дождь и грозы: прогноз погоды в Челябинске на вторник, 11 июля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 11 июля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные дожди и грозы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинский Гидрометцентр.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов, в горах и низинах – от 1 до 5 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 23, в областном центре – до  20.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие, в горах и на юге – умеренные дожди, в отдельных районах – грозы. Ожидается северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, порывы – от 4 до 9 метров в секунду.

А в Сатке и Карабаше при этом объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. В Сатке тяжело дышать будет в течение суток – с 19.00 10 июля до 19.00 11-го, в Карабаше режим «черного неба» предполагается отменить с 14.00 вторника. 

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Теги: нму, прогноз погоды, погода в челябинске, дождь, грозы
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