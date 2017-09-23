Названы самые популярные породы кошек в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чаще всего в Челябинской области продают кошек шотландской, британской и бенгальской породы, – маленький друг обойдется южноуральцу в сумму от 100 рублей до 12 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование компании Mediagun.

Специалисты проанализировали более 100 тыс. рекламных объявлений о продаже кошек в России. В десятке популярных пород: мейн-кун, бенгальская, канадский и донской сфинксы, экзотическая, шотландская, персидская, сиамская и сибирская. Тем не менее, самыми популярными в РФ остаются беспородные кошки (48,5% от общего числа объявлений).

Южноуральцы чаще продают шотландских (16,2%), британских (8,35%) и бенгальских кошек (5,4%). За ними по популярности следуют породы мейн-кун (4,8%), сибирская (1,7%) и донской сфинкс (1,5%). Меньше всего объявлений о продаже европейской, русской голубой и кошек породы манчкин (0,2%).

Только 10% россиян готовы отдать питомца бесплатно. Кошку сибирской породы можно в среднем купить за 100 рублей, а вот бурманская мурлыка стоит порядка 25 тыс. рублей. За сфинкса просят от 3 до 6 тыс. рублей, мейн-кун обойдется в 15 тыс., персидская кошка в 2 тыс., а сиамская всего в 200 рублей.

