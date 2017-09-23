Сб, 23.09.2017, 20:34 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 сентября 2017 года, 14:24

Названы самые популярные породы кошек в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чаще всего в Челябинской области продают кошек шотландской, британской и бенгальской породы, – маленький друг обойдется южноуральцу в сумму от 100 рублей до 12 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование компании Mediagun.

Специалисты проанализировали более 100 тыс. рекламных объявлений о продаже кошек в России. В десятке популярных пород: мейн-кун, бенгальская, канадский и донской сфинксы, экзотическая, шотландская, персидская, сиамская и сибирская. Тем не менее, самыми популярными в РФ остаются беспородные кошки (48,5% от общего числа объявлений).

Южноуральцы чаще продают шотландских (16,2%), британских (8,35%) и бенгальских кошек (5,4%). За ними по популярности следуют породы мейн-кун (4,8%), сибирская (1,7%) и донской сфинкс (1,5%). Меньше всего объявлений о продаже европейской, русской голубой и кошек породы манчкин (0,2%).

Только 10% россиян готовы отдать питомца бесплатно. Кошку сибирской породы можно в среднем купить за 100 рублей, а вот бурманская мурлыка стоит порядка 25 тыс. рублей. За сфинкса просят от 3 до 6 тыс. рублей, мейн-кун обойдется в 15 тыс., персидская кошка в 2 тыс., а сиамская всего в 200 рублей.
 

Теги: кошки, частные объявления, исследования, новости челябинской области
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:45
Копейчанка прикрылась ребенком, желая отомстить за занятое на парковке место
сегодня, 16:21
Международный фестиваль духовной музыки открылся в Челябинской области
сегодня, 15:11
Дубровский поручил достроить крытый каток в Кыштыме
сегодня, 13:40
Южный Урал занял 11 место в рейтинге счастливых регионов
сегодня, 13:05
На выплаты пострадавшим от аварии на «Маяке» направят 2,7 млн рублей
сегодня, 11:32
Челябинские полицейские оштрафовали нелегалов на 150 тыс. рублей
сегодня, 10:58
Напротив школы, открытой в Челябинске по поручению Путина, работает пивнушка
сегодня, 09:17
ВНИМАНИЕ. В Центральном районе Челябинска закрыли движение на выходные
сегодня, 07:43
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не простудиться осенью
вчера, 21:54
«Магнитка» и «Трактор» продлили свои пораженческие серии до 4 игр
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость