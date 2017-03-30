Названы главные причины детских суицидов в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в 2016 году совершили самоубийство 28 несовершеннолетних – среди погибших только два человека стали жертвами «групп смерти» в соцсетях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Из-за развития интернета и бесконтрольного доступа к нему несовершеннолетних особую тревогу вызывает вовлечение детей в создание порнографических материалов и склонение к суициду. Последнее время правозащитники и СМИ формируют мнение, что основная причина детских суицидов – это склонение к самоубийству в соцсетях, в том числе участие в "группах смерти". Анализ показал, что применимо к Челябинской области это не совсем правильный ввод», – заявил руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев.

Глава ведомства пояснил, что в 2016 году в Челябинской области зафиксировано 28 детских суицидов против семи за предыдущий год. При этом в 2009 году 25 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, в 2010 году – 21 человек, в 2011 году – 37, в 2012 году – 26, в 2013 году – 28 детей. По мнению Дениса Чернятьева, данная статистика показывает, что высокий уровень детских самоубийств был еще до появления «групп смерти».

«Из 28 фактов только в двух случаях можно сказать о склонении ребенка к суициду в интернете. Что касается остальных случаев – потерпевшие были оставлены один на один со своими проблемами», – пояснил Чернятьев.

Главными причинами, по его словам, стали непонимание со стороны окружающих, отсутствие педагогического и родительского контроля, конфликты в семье, неразделенная любовь и неуважение со стороны взрослых и сверстников. Группы смерти являются лишь дополнительным фактором.

Основной возраст погибших – 12-14 лет, далее идут дети 15-17 лет. Четыре человека уже предпринимали попытки ранее.