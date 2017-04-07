Научат драться и рисовать цветы: в Челябинске стартует весенний фестиваль японского искусства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 8 апреля, в Челябинске стартует весенний фестиваль японского искусства; в программе – мастер-классы по оригами, живописи суми-э, каллиграфии и боевым искусствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Исторического музея.

Программа форума предназначена для взрослых и детей. В музейно-выставочном центре на набережной реки Миасс каждые выходные и по вечерам в будние дни проведут практические занятия и образовательные лектории для всех, кто интересуется культурой, историей и традициями Востока.

В субботу, 8 апреля, состоится мастер-класс по восточной каллиграфии. Его проведет председатель челябинского отделения общества «Россия – Япония», руководитель клуба любителей китайской и японской каллиграфии и живописи IZUMI Наталья Смирнова.

«Дальневосточная каллиграфия – это особый вид искусства, древний, но не устаревший по сей день. Китайская и японская письменность построена на философии, ее называют бессмертной живописью и беззвучной музыкой. А еще в Японии говорят, что это танец без исполнителя, архитектура без конструкций и стройматериалов», – отметила Наталья Смирнова.

Каждый участник мастер-класса сможет самостоятельно написать несколько иероглифов, узнать их смысл.

Продолжит программу весеннего фестиваля японского искусства в историческом музее мастер-класс по традиционной японской живописи тушью суми-э.

Суми-э (суйбокуга) – это форма восточного искусства, «живопись души». Техника такого рисования передает сущность природы и ее образы с помощью воды и оттенков туши, изящных линий и цветовых пятен.

Автором и ведущей мастер-класса станет руководитель группы суми-э клуба IZUMI Елена Зевакина.

«Художником может стать любой человек, техника суми-э проста в освоении. На наших занятиях мы будем рисовать весенние цветы. Всех желающих обучим изображать растения с помощью лаконичных линий и пятен – как это делали древние японские мастера», – подчеркнула Елена Зевакина.

На мастер-классе специалисты расскажут о «четырех сокровищах» японского художника, раскроют секреты символики, ведь в изображении каждого весеннего цвета заложен свой скрытый смысл. Темой первого урока станет нарцисс – символ веселого, жизнелюбивого человека, постоянно надеющегося на лучшее. Мастер покажет, как передавать образ, сущность цветка, используя только оттенки туши, а так же расскажет об особенностях использования цвета в работах японских художников.

График фестиваля плотно расписан уже до середины мая. Встречи любителей культуры страны восходящего солнца станут хорошей традицией для Челябинска и для всех посетителей государственного исторического музея Южного Урала.

Полное расписание мероприятий фестиваля японского искусства можно найти в на сайте музея.