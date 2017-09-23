Напротив школы, открытой в Челябинске по поручению Путина, работает пивнушка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На улице Скульптора Головницкого в микрорайоне Парковый, прямо напротив самой большой школы в УрФО, открытой 1 сентября по поручению Путина, работает магазин разливного пива, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Справа от питейного заведения находится детский сад №19, а напротив – образовательный центр №2 (школа)

В 2012 году в Челябинске и Магнитогорске установили нормы, по которым расстояние от магазинов, торгующих спиртным, до школ, детсадов и больниц, должно быть не менее 80 метров. Еще через год администрация областной столицы определила зоны, свободные от торговли спиртным. По документу, опубликованному на сайте мэрии, минимальное расстояние от школы до торговой точки, где продают алкоголь, должно составлять 30 метров. При этом, для кафе и баров установлен норматив в 15 метров.

В Агентство новостей «Доступ» обратилась жительница микрорайона Парковый, которую возмутила близость пивнушки к крупному образовательному учреждению. Напомним, что на торжественной линейке в честь открытия самой большой школы на Урале, присутствовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Кстати, на фотографиях, опубликованных на официальном сайте главы региона, тоже можно разглядеть ярко-желтый фасад пивной.



