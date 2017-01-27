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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 10:33

Разбойник, трижды нападавший на банк в центре Челябинска, получил 8 лет «строгача»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска получил срок в колонии за упорные нападения на отделение АО «Альфа-Банк», – трижды мужчины пытался сорвать куш, однако затея удалась лишь раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец в течение трех лет раз в год нападал на отделение по обслуживанию клиентов АО «Альфа-Банк», расположенное на улице Доватора. Первый раз мужчина пошел на разбой в декабре 2014 года. Тогда ему удалось выйти из отделения банка с 560 тыс. рублей. Деньги закончились в сентябре 2015 года, и челябинец снова пришел в то же отделение с пистолетом. Угрожая менеджеру, он забрался в кассу, но нашел там только 320 рублей, которые бросил на стол и убежал.

Осенью 2016 года челябинец проанализировал ошибки и явился в банк в момент инкассирования 5 млн рублей. Нарядившись в мотоциклетный шлем, мужчина напал на охранника с электрошокером, но тот оказал ему активное сопротивление. Серийного разбойника задержали на месте.

«Мужчина полностью признал себя виновным. Суду челябинец объяснил, что пошел на совершение преступления в отчаянии, поскольку у него были долги и он хотел улучшить материальное положение своей семьи. Суд учел раскаяние горожанина в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и наличие на иждивении двоих малолетних детей. Челябинец имеет постоянное место жительства и положительные характеристики по месту жительства и работы», – рассказали в пресс-службе Советского райсуда.

Отягчающим наказание обстоятельством стал рецидив преступлений. Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима. С преступника в пользу банка взыскали более 560 тыс. рублей.

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Теги: разбой, новости челябинска, альфа-банк, ограбление банка
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