Начальник поезда принял роды у пассажирки на станции Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Начальник поезда «Кисловодск – Тында» выступил в роли акушера – ему пришлось принять роды у пассажирки, у которой отошли воды при приближении к станции Миасс (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Во вторник, 11 апреля, беременной пассажирке поезда № 97 «Кисловодск – Тында» неожиданно потребовалась помощь. «Роды пришлось принимать начальнику поезда: он обеспечил надлежащее санитарное состояние в вагоне, перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка антисептическими средствами. Родилась здоровая девочка, которую вместе с мамой отправили в роддом Миасса», – рассказали на дороге.

Там также отметили, что работники поездных бригад Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») проходят подготовку по оказанию первой помощи, в том числе, по экстренному родовспоможению.

В 2017 году АО «ФПК» впервые будет выдавать мамам новорожденных «Свидетельство о рождении в поезде». Это неофициальный документ, который будут вручать женщинам в знак уважения и в память о событии. Такое же свидетельство планируется передать роженице поезда № 97.