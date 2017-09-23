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Агентство новостей Доступ 1 23 сентября 2017 года, 13:05

На выплаты пострадавшим от аварии на «Маяке» направят 2,7 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы, пострадавшие от последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957 году, получат единовременные социальные пособия – 29 сентября исполняется 60 лет со дня радиационного ЧП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минсоца.

Пособие смогут получить ликвидаторы аварии; граждане, пострадавшие от радиации или получившие инвалидность, а также несовершеннолетние дети первого и второго поколения таких граждан, страдающие заболеваниями из-за воздействия радиации на родителей. В областном бюджете на выплаты заложено 2,71 млн рублей.

«Социальное пособие выплачивается в размере 1 тыс. рублей гражданам, участвовавшим в ликвидации аварии, инвалидам и получившим заболевания, и 50 тыс. рублей детям первого и второго поколения. Гражданам, получающим пособия в органах соцзащиты, начислят выплату в беззаявительном порядке», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Остальным нужно будет подать заявление. Для этого необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства не позднее 31 октября 2017 года и предоставить документ, удостоверяющий личность, копии удостоверения, подтверждающего льготный статус, либо копии справки серии ЧД – для детей, а также реквизиты банковского счета.

Авария на химкомбинате «Маяк», известная как «кыштымская», случилась 29 сентября 1957 года в закрытом городе Челябинск-40 (ныне ЗАТО Озерск). Из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв в емкости, где содержалось около 80 кубометров радиационных отходов. Основная часть загрязнений выпала на территории химкомбината, порядка 10% рассеялось по направлению ветра. Опасные вещества выпали на местности протяженностью 300-350 км в северо-восточном направлении от места взрыва. В зоне загрязнения оказалась территория с населением 270 тыс. человек в более чем 200 населенных пунктах Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.
 

Теги: по маяк, выплаты пострадавшим, авария, минсоц, радиация, татьяна никитина
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