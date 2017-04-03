На сцене – стиральная доска и спагетти: в Челябинске завершился фестиваль музыкального юмора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске завершился II Международный фестиваль музыкального юмора, который проводится по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, – за два дня публика услышала семь коллективов из России, Италии и Дании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Организатор и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман поблагодарил главу региона за поддержку и отметил, что выступать в Челябинской филармонии, одной из лучших в России, большая ответственность.

«Мы не конкурируем с Петросяном, Винокуром, у нас другая задача – показать музыкальный юмор, связанный с джазовой музыкой. К примеру, мы подготовили программу, посвященную композитору Телониусу Монку, вся музыка которого – это просто фантастический юмор, но очень тонкий, и нам бы хотелось донести его до слушателя», – сказал Народный артист России.

Открыли фестиваль молодые артисты из Магнитогорска – группа «Саксофоникс», затем на сцену вышли прославленные челябинские джазмены – «Уральский диксиленд» Игоря Бурко.

Руководитель ансамбля выступил в роли почти что Россомахи-Логана: в печатках с железными наконечниками виртуозно импровизировал на стиральной доске.

Впервые не только в Челябинске, но и в России побывал итальянский коллектив Spaghetti Swing.

Под популярные итальянские песни они приготовили настоящие спагетти – традиционным национальным блюдом угостили публику, и те счастливчики, кому досталась порция от шеф-повара Маурисио, признавались, что это были «лучшие спагетти в их жизни».

В день закрытия фестиваля Игорь Бутман побывал в ледовой арене «Трактор», и принял участие в дружеском матче команды с болельщиками клуба. Музыкант успешно провел игру, забил три гола и один буллит и в очередной раз признался в особых чувствах к челябинской хоккейной команде (хотя и болеет за питерский СКА).

«Я слежу за успехами команды. Многие мои друзья, люди, которых я уважаю и люблю, в свое время либо играли в "Тракторе", либо ведут тренерскую работу. "Трактор" еще с советских времен вызывал особые чувства, это был главный соперник СКА на матчах в Ленинграде, и главный поставщик талантов в российскую хоккейную сборную: все мы знаем и Макарова, и Старикова, Быкова, и молодых ребят – Кузнецова, Дадонова. "Трактор" всегда вызывает уважение, любовь, мне очень нравится стиль игры – играют ярко, мужественно, сильно, никого не боятся», – сказал музыкант, пожелав игрокам удачи.

На заключительном концерте в филармонии выступили группа тромбониста Сергея Долженкова, гости из Дании Jordan’s Drive. В финале публика услышала уже знакомого ей незрячего джазмена Олега Аккуратова, который представил публике собственные джазовые сочинения и аранжировки известных мелодий. Компанию пианисту составили американский барабанщик Томми Кэмпбелл, музыкант бутмановского оркестра Сергей Корчагин и сам маэстро.

Фото Юрия Ермолина