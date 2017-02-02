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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 16:53

На стажировку в возрождаемый ансамбль Александрова отправились 4 южноуральских артиста


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На стажировку в ансамбль имени Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи, приняты четыре южноуральских артиста – уже весной этого года они примут участие в гастролях коллектива в Чехии и Словакии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В частности, кастинг успешно прошли двое солистов Челябинского оперного театра Сергей Гордеев и Михаил Новиков. Сначала комиссия посмотрела их видеовыступления, а после пригласила на прослушивание в Москву.

Сергей Гордеев

«То, что Сергей Гордеев и Михаил Новиков прошли отбор в такой серьезный коллектив, еще раз говорит о том, что Челябинский оперный театр является отличной школой для артистов. Они хорошо показали себя на нашей сцене, публика их знает и любит. Конечно же, мы желаем им удачи и творческих успехов в новом этапе их карьеры», – прокомментировал директор театра оперы и балета имени Глинки Владимир Досаев.

Михаил Новиков

Кроме них, в состав ансамбля приняты солист оркестра «Малахит» Николай Игнатьев и артист Магнитогорского театра оперы и балета Дмитрий Остапченко.

Перед официальным вступлением в новую должность они должны пройти стажировку. Испытательный срок – три месяца.

Напомним, сегодня, 2 февраля, исполнилось ровно 40 дней, после того как Ту-154, принадлежащий Минобороны, рухнул в Черное море, погубив 92 человека, летевших в Сирию. В салоне самолета находили 64 артиста, включая художественного руководителя ансамбля. По поручению министра обороны Сергея Шойгу было выделено 70 квартир для новых участников легендарного ансамбля.

Добавим, сегодня в Челябинске пройдет митинг-реквием в память о погибших в самолете Минобороны.

Фото пресс-службы ЧГАТОБ им. М.И. Глинки

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Теги: театр оперы и балета, москва, кастинг, крушение самолета, артисты, новости челябинска
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