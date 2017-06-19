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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 18:50

ВНИМАНИЕ. На северо-западе Челябинска перекрыто движение из-за ремонта дороги


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске из-за ремонта дороги на улице Молодогвардейцев до 25 июня ограничено движение транспорта от Комсомольского проспекта до проспекта Победы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кроме того, на данном участке с 19 июня до десяти вечера 22-го закрыто движение троллейбусов.

Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «улица Молдавская – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – Солнечный берег».

Троллейбусы № 14 следуют по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – улица Энгельса – улица Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК».

Троллейбусы № 17 направляются по маршруту № 27.

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Теги: ремонт дороги, ограничение движения, новости челябинска
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