ВНИМАНИЕ. На северо-западе Челябинска перекрыто движение из-за ремонта дороги

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске из-за ремонта дороги на улице Молодогвардейцев до 25 июня ограничено движение транспорта от Комсомольского проспекта до проспекта Победы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кроме того, на данном участке с 19 июня до десяти вечера 22-го закрыто движение троллейбусов.

Троллейбусы № 10 направляются по маршруту «улица Молдавская – улица Чичерина – улица Братьев Кашириных – Солнечный берег».

Троллейбусы № 14 следуют по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – улица Энгельса – улица Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК».

Троллейбусы № 17 направляются по маршруту № 27.