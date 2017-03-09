На сайте нацпарка «Таганай» появилась интерактивная карта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На сайте национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) появился новый сервис, который поможет туристам «просчитать» путешествие, – интерактивная карта покажет расстояние и высоту, достопримечательности и рельеф, тропы и стоянки, а главное – загрузит все данные в GPS-навигатор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Система совмещает в себе несколько карт – топографическую, художественную и 3D. На топографическую нанесены основные вершины парка с координатами, на художественную – туристическая инфраструктура: тропы, приюты и стоянки. На 3D-карте можно увидеть рельеф территории Таганая.

«Интерактивная карта позволяет каждому туристу самостоятельно "просчитать" все путешествие: продумать варианты прибытия в Центральную усадьбу, оценить общую протяженность маршрута, его отдельных участков, погодные условия, перепад высот, увидеть все возможности размещения», – рассказала заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и экологическому просвещению Эльвина Новоселова.

Она добавила, что на карте также представлены основные достопримечательности парка, но пока там осталось несколько белых пятен – дизайнерам не хватает фотографий. «Мы будем благодарны, если кто-то из посетителей поможет нам заполнить этот пробел», – отметила Новоселова.