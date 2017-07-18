На покупку автоматов и патронов власти Южного Урала выделили более 400 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на снаряжение и оборудование для военно-патриотического воспитания юных южноуральцев направят 400 тыс. рублей, – об этом во вторник, 18 июля, в ходе заседания правительства области заявил министр образования и науки Александр Кузнецов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Такая субсидия позволит, в том числе, провести военно-патриотические комплексные мероприятия, соревнования, профильные смены; организовать обучение и повышение квалификации специалистов в области патриотического воспитания в ходе инструкторско-методических сборов и занятий, организовать семинары по вопросам подготовки молодежи к военной службе.

«Деньги направляются на приобретение учебного оборудования – автоматов, винтовок, магазинов для них и прочего оснащения, которые мы используем при военно-патриотическом воспитании подростков и молодежи. Еще одна статья расходов – организация и проведение учебно-тренировочных сборов, подготовки участников на всероссийские соревнованиях. В том числе для зарниц, которые будут проводится юнармией», – отметил Кузнецов.

Напомним, проект подготовлен в целях реализации областной государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 2016-2019 годы.