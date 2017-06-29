ВНИМАНИЕ. На перекрестке в центре Челябинска на 2 недели перекроют движение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за капитального ремонта водопровода с сегодняшнего дня на перекрестке в центре Челябинска на несколько недель ограничивают движение – автомобилистам советуют планировать маршрут заранее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С утра 29 июня до 22.00 17 июля на пересечении улиц Постышева, 3-го Интернационала и Площадь МОПРа вводится ограничение движения от дома № 111-а по улице 3-го Интернационала до дома № 2 по улице Площадь МОПРа.

Перекресток перекрывают из-за капитального ремонта водопровода.

