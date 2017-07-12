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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 16:12

На памятники южноуральцам, участвовавшим в ВОВ, выделили 7,7 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на изготовление и установку памятников участникам Великой Отечественной войны в Челябинской области выделили 7,7 млн рублей – об этом в среду, 12 июля, в рамках совещания с главами муниципалитетов заявила министр социальных отношений региона Татьяна Никитина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Никитиной, на эти деньги планируют заменить почти 400 поржавевших и сгнивших от времени металлических треугольников с красными звездами на верхушке. На новых памятниках будет написано «Защитнику Отечества от правительства Челябинской области». 

«Установка памятников участникам Великой Отечественной войны, умершим до 12 июня 1990 года, проводится за счет средств областного бюджета. В период с 2011 по 2016 год по обращениям родственников установлено 4 тыс. 568 памятников. На эти цели из областного бюджета было направлено 59,5 млн рублей», – резюмировала Никитина, добавив, что на начало текущего года в министерство поступило уже 2 090 таких заявлений от родственников.

Добавим, что сегодня в Челябинской области числится 549 воинских захоронений. В их числе 46 братских могил времен гражданской и Великой Отечественной войны и 502 индивидуальных захоронения защитников Отечества, погибших в военных конфликтах и при защите конституционного строя. Особое внимание уделяется воинским захоронениям периода Великой Отечественной войны. Всего на территории области расположено 23 братские и 16 единичных воинских захоронений с учетом перезахороненных бойцов Красной армии найденных и установленных поисковыми отрядами.

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Теги: челябинская область, могилы, ветеран вов, захоронение, память
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