На онлайн-взаимодействие с ПАО «Челябэнергосбыт» перешли 320 тыс. южноуральцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На онлайн-взаимодействие с ПАО «Челябэнергосбыт» перешли 320 тыс. южноуральцев – ежемесячно число пользователей сервиса «Личный кабинет» увеличивается на 5-7 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Личный кабинет» – это удобный, быстрый и современный инструмент взаимодействия с энергосбытовой компанией: не выходя из дома, или за рабочим компьютером можно пройти несложную процедуру регистрации, открыть архив квитанций и, если необходимо, распечатать любую из них, посмотреть даты и размер произведенных оплат, заплатить с банковской карты за потребленную электроэнергию.

В «Личном кабинете» в несколько кликов удобно передать показания электросчетчика. В мае 2017 года через онлайн-сервис это сделали 115 тыс. абонентов ПАО «Челябэнергосбыт».

«Наиболее активно интернетом для передачи показаний пользуются в Челябинске – 56,7 тыс. лицевых счетов, на втором и третьем местах – горнозаводская зона и север области: в Златоустовском филиале через "Личный кабинет" передано 22 тыс. показаний, в Кыштымском филиале – 13,6 тыс.», – говорится в сообщении.

ПАО «Челябэнергосбыт» готовит модернизацию «Личного кабинета», чтобы абонентам стало еще удобнее пользоваться им. Через несколько недель жители области смогут оценить обновленный сервис, который станет более информативным и функциональным.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ»

1. Зайдите на официальный сайт ПАО «Челябэнергосбыт».

2. Кликните на баннер «Личный кабинет».

3. Нажмите на ссылку «Регистрация».

4. Введите свои данные, указанные в извещении-квитанции:

- код района;

- номер лицевого счета;

- персональный код для регистрации в «Личном кабинете».

5. Укажите в качестве логина свой действующий email.

6. Придумайте пароль от кабинета и выберите кодовое слово для восстановления пароля.

В дальнейшем, для входа в «Личный кабинет» достаточно будет указать email и пароль, заведенные при регистрации.