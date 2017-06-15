Чт, 15.06.2017, 15:53 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 14:17

На онлайн-взаимодействие с ПАО «Челябэнергосбыт» перешли 320 тыс. южноуральцев


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На онлайн-взаимодействие с ПАО «Челябэнергосбыт» перешли 320 тыс. южноуральцев – ежемесячно число пользователей сервиса «Личный кабинет» увеличивается на 5-7 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Личный кабинет» – это удобный, быстрый и современный инструмент взаимодействия с энергосбытовой компанией: не выходя из дома, или за рабочим компьютером можно пройти несложную процедуру регистрации, открыть архив квитанций и, если необходимо, распечатать любую из них, посмотреть даты и размер произведенных оплат, заплатить с банковской карты за потребленную электроэнергию.

В «Личном кабинете» в несколько кликов удобно передать показания электросчетчика. В мае 2017 года через онлайн-сервис это сделали 115 тыс. абонентов ПАО «Челябэнергосбыт».

«Наиболее активно интернетом для передачи показаний пользуются в Челябинске – 56,7 тыс. лицевых счетов, на втором и третьем местах – горнозаводская зона и север области: в Златоустовском филиале через "Личный кабинет" передано 22 тыс. показаний, в Кыштымском филиале – 13,6 тыс.», – говорится в сообщении.

ПАО «Челябэнергосбыт» готовит модернизацию «Личного кабинета», чтобы абонентам стало еще удобнее пользоваться им. Через несколько недель жители области смогут оценить обновленный сервис, который станет более информативным и функциональным.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ»

1. Зайдите на официальный сайт ПАО «Челябэнергосбыт».
2. Кликните на баннер «Личный кабинет».
3. Нажмите на ссылку «Регистрация».
4. Введите свои данные, указанные в извещении-квитанции:
- код района;
- номер лицевого счета;
- персональный код для регистрации в «Личном кабинете».
5. Укажите в качестве логина свой действующий email.
6. Придумайте пароль от кабинета и выберите кодовое слово для восстановления пароля.

В дальнейшем, для входа в «Личный кабинет» достаточно будет указать email и пароль, заведенные при регистрации.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: личный кабинет, пао челябэнергосбыт
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 15:51
ВНИМАНИЕ. В 4 южноуральских городах смог задержится еще почти на сутки
сегодня, 15:42
Крупный турнир по водному поло соберет 140 спортсменок в Челябинске
сегодня, 15:23
18+ Стартовал суд над 19-летним челябинцем, убившим родителей молотком
сегодня, 14:57
Грозы и порывы ветра до 20 м/с обещают синоптики 16 июня на Южном Урале
сегодня, 14:51
Коркинцы записали видеообращение для «Прямой линии с Путиным»
сегодня, 14:38
Ректора УралГУФКа оставили под домашним арестом до 6 сентября
сегодня, 13:53
«Трактор» в обмен на денежную компенсацию передал «Куньлунь Ред Стар» защитника Хлыстова
сегодня, 13:45
Еще одна пара погибла от передозировки наркотиками в Челябинской области
сегодня, 12:42
Челябинцев, нападавших с ножом на знакомых, отправили в заключение на 49 лет
сегодня, 11:55
Отец 8 месяцев заставлял дочь попрошайничать на улицах Еманжелинска
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость