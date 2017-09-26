«Когда шпана ментов боялась?» – на концерт воспевателя А.У.Е. в Челябинске не пустили 150 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Организаторы концерта Руслана Черного, известного песнями про А.У.Е. (арестантсткий уклад един. – Прим. АН «Доступ»), сообщили, что на выступление в Челябинске не смогли попасть 150 человек, – рэпер аккуратно посетовал на вмешательство полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рэпер Руслан Черный, воспевающий А.У.Е. и воровские понятия, получил предостережение от полиции южноуральской столицы о недопустимости нарушения закона на концерте 24 сентября в БД «Спиридонов». На выступление с ненормативной лексикой не были допущены подростки до 18 лет. Кроме того, стражи порядка усилили охрану общественного порядка в месте проведения мероприятия. Увидев полицейских, многие поклонники Руслана Черного сами не рискнули войти в здание.

«Несмотря на то, что не пустили около 150 человек, так как сотрудники по какой-то причине установили "18+" и не впускали тех, кто не взял с собой документ. Были и такие, кто узнав, что на концерте находятся сотрудники, сразу уходили. Когда шпана ментов боялась? Надеюсь, что теперь сотрудники возьмут во внимание, что мы собираемся для того, чтобы приятно провести время в общении с теми, кто равен по духу, и послушать душевные песни Руслана, а не ради пропаганды и различных тупых инцидентов. Мы культурно отдыхаем. В следующий раз мы заранее подготовим определенные бумаги, чтобы не получилось, как в этот раз», – написали организаторы мероприятия в официальной группе артиста.

Между тем, по данным источника в правоохранительных органах, на концерт заранее было продано лишь 45 билетов. Не исключено, что кто-то рассчитывал заплатить за вход на месте или имел пригласительные. Нарушений общественного порядка удалось избежать.

Напомним, челябинские подростки «прославились» на всю Россию в мае 2017 года, раскачав полицейский «бобик» на сорванном фестивале красок. Дети с криками «А.У.Е.» пинали патрульный автомобиль кедами по бамперу и высказывали нецензурные ругательства в адрес стражей порядка.

Сам артист рассказывает о себе, что первую судимость получил в 14 лет по статьям 222 УК РФ (оборот оружия) и 158 УК РФ (кража). Вторую – в 15 лет по статье 162 УК РФ (разбой). Третья судимость была в 20 лет по статье 158 УК РФ (кража). Четвертая – по статье 228 УК РФ (оборот наркотиков). 23 декабря 2015 году Руслан вышел на свободу. За свой последний срок он написал 600 песен.